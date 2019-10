Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Ion Iliescu se recupereaza, starea sa de sanatate este una usor favorabila, dar va ramane in continuare internat la spitalul Elias din Capitala din cauza problemelor cardiace, anunta medicii.

- Vesti noi despre starea de sanatate a lui Catalin Botezatu. Dupa ce a fost operat, zilelele trecute, pentru a-i fi extirpata o tumora, acum, designerul a impartasit cu fanii noi detalii despre starea lui de sanatate.

- Viorel Lis a fost reclamat de trei peroane, care au solicitat la Judecatoria Curtea de Arges sa se stabileasca limitele unor terenuri mostenite de fostul edil al Capitalei. Prin actiunea respectiva, conform legii, se urmareste determinarea, prin hotarare judecatoreasca, a limitelor dintre doua proprietati…

- Sunt des incercati de diferite probleme, dar reusesc mereu sa zambeasca si sa mearga mai departe! Oana si Viorel si au participat la primul eveniment monden, dupa ce s-a aflat ca fostul edil al Capitalei se confrunta din nou cu probleme de sanatate.

- Diego Maradona se afla in perioada de recuperare dupa ce in luna iulie a fost supus unei intervenții chirurgicale la genunchi. Fostul campion mondial are in continuare probleme de sanatate, s-a ingrașat foarte mult și a fost nevoit sa renune la funcția de antrenor al echipei Dorados de Sinaloa, din…

- Viorel Lis are se lupta cu problemele se sanatate de cațiva ani, insa acum, se pare ca, totul s-a complicat. Fostul edil a suferit un accident vascular cerebral in urma cu ceva timp și de atunci se afla intr-o continua perioada de recuperare.

- Cornelia Catanga a trecut prin momente dramatice la sfarșitul saptamanii trecute, cand a fost internata la Spitalul Floreasca. S-a intamplat duminica seara, iar luni dimineața i-a fost montat un stent, in urma unei coronagrafii, potrivit marturisirilor facute de soțul artistei, Aurel Padureanu.