Vești cum nu se poate mai proaste pentru romani. Urgia iernii s-ar putea dezlantui peste emisfera nordica a Europei in ianuarie si februarie, sau chiar incepand din ultimele zile ale lui decembrie, din cauza unei posibile destabilizari a vortexului polar, susțin cercetatorii americani.

"Vortexul polar este insa o prezenta permanenta: e vorba de o masa de aer de presiune scazuta care se invarteste in sens contrar acelor de ceasornic deasupra Polului Nord. Si Polul Sud are un vortex, insa acesta se invarteste in sens orar, sensul rotatiei fiind determinat, ca si in cazul ciclonilor, de…