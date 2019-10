Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7524 lei/euro, in scadere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa luni. Lira sterlina a continuat sa urce si a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni. Luni, euro a scazut la 4.7536 lei. Marti, euro a coborat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7498 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Lira sterlina a continuat sa coboare, pe fondul temerilor legate de Brexit, si a atins cel mai scazut nivel din ultima luna. Miercuri, euro a crescut…

- CURS BNR 9 octombrie 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7502 lei/euro, in crestere cu 0,05% fata de valoarea atinsa marti. Marti, euro a urcat la 4.7479 lei. Miercuri, euro a crescut la 4.7502 lei. Lira sterlina a scazut de…

- Gica Popescu, consilierul prim-ministrului pentru EURO 2020, a oferit ultimele detalii despre stadiul construcției la stadioanele Steaua, Rapid și Arcul de Triumf. „Toata lumea s-a panicat. Stadionul din Giulești nu va fi gata de tot pentru EURO 2020, dar nici nu promisese nimeni asta. Stadionul Ghencea…

- Vești proaste pentru toți șoferii din Romania. In viitorul apropiat exista un risc important sa fie obligați sa plateasca sume importante. Ministerul Finanțelor Publice a pregatit deja legea Șoferii din Romania vor fi obligați sa bagfe mai adanc mana in buzunar atunci cand iși cumpara asigurarea obligatorie…

- Cea mai consumata leguma din Romania s-ar putea scumpi din nou. Dupa ce in vara culturile de cartofi au fost afectate de ploi, acum seceta ingreuneaza recoltarea. Masinile fermierilor s-au rupt pur si simplu in pamantul tare ca piatra si e nevoie de tot mai multi zilieri. In Harghita, patria cartofului…

- Expertii spun ca procesul a inceput deja. Canicula a provocat pierderi mari fermierilor din UE și, din cate se pare, acest lucru se va repeta, vara de vara, de acum incolo. Deși nu va pune in pericol securitatea alimentara a Uniunii Europene, scaderea producției va crește prețurile, arata…

- Președintele PSD Cluj anunța ca administrația județeana a inceput sa rezilieze contractele pentru modernizarea drumurilor județene semnate cu compania turca KIAT. Presedintele Consiliului Judetean afirma ca turcii de la KIAT "nu au capacitatea sa lucreze".