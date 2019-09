Veşti proaste Se anunţă noi scumpiri. Anunţ teribil pentru populaţie Expertii spun ca procesul a inceput deja. Canicula a provocat pierderi mari fermierilor din UE și, din cate se pare, acest lucru se va repeta, vara de vara, de acum incolo. Deși nu va pune in pericol securitatea alimentara a Uniunii Europene, scaderea producției va crește prețurile, arata raportul. Agenția recomanda introducerea de culturi adaptate la noile condiții, imbunatațirea irigațiilor și practicarea unei agriculturi de precizie cu ajutorul tehnologiei. In același timp, sectorul agricol trebuie sa reduca și emisiile de gaze cu efect de sera. In prezent este responsabil… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

