Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca Ordonanta de Urgenta 114/2018 privind taxa pe lacomie este inaplicabila, iar "lipsa banilor" reprezinta motivul pentru care se intarzie adoptarea bugetului pe 2019, conform agerpres.ro. Intrebat daca ordonanta trebuie modificata, Tudose…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,09%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei l...

- ​Începând cu 1 ianuarie 2019, prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr.114/2018, s-a instituit taxa pe activele financiare ale instituțiilor de credit al carei eventual impact nu a fost inclus in proiecția de venituri bugetare, se arata în Raportul privind situatia macroeconomica…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,97 , potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei, scrie antena3.ro.Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,99%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), transmite news.ro.CITESTE SI: SURPRIZA: Ciocolata,…

- Sambata au aparut in Monitorul Oficial controversatele masuri fiscale decise de Guvern in urma cu o saptamana . Monitorul Oficial 1117 din 29 Decembrie 2018 include ”Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri…

- Confederatia Patronala „Concordia” (CPC) sustine ca Ordonanta de Urgenta privind introducerea unor taxe va distruge Pilonul II de pensii, va duce la cresteri de preturi la majoritatea produselor si serviciilor, dar si ale costurilor pentru credite, a fiscalitatii si a birocratiei.

- TAXA AUTO. "Pe parcursul procedurii prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017, au intervenit modificari ale termenelor in vederea reglementarii unor situatii, precum cea in care contribuabilul nu anexeaza documentul doveditor al platii ori cea in care autovehiculul pentru care s-a…