Veşti proaste pentru toţi românii. A intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019 Pentru creditele de consum si ipotecare, gradul de indatorare este stabilit, de marti, 1 ianuarie 2019, la cel mult 40% din venitul net pentru cele in lei si 20% pentru cele in valuta, atat pentru cele accesate de la banci, cat si pentru cele de la IFN-uri. Exceptie face achizitionarea primei locuinte, care va avea o rata maxima de indatorare cu 5 puncte procentuale mai ridicata, respectiv 45% si 25%. Anterior, gradul de indatorare nu era limitat. Media pietei era de 55-60%, dar putea ajunge si la 80%. „Gradul total de indatorare se determina ca pondere a obligatiilor lunare totale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

