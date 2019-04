Stiri pe aceeasi tema

- "Legaturile dintre Romania si SUA au ajuns la punctul culminant de la stabilirea relatiilor diplomatice in urma cu aproape 140 de ani. In ultimii ani, relatia bilaterala dintre Romania si Statele Unite ale Americii s-a consolidat profund, pe toate dimensiunile, ajungand la un maxim istoric potrivit…

- Dietele alimentare proaste sunt responsabile de 20% dintre decese la nivel mondial, mai mult decat cele provocate de fumat și de hipertensiunea arteriala, potrivit rezultatelor unui studiu desfașurat in 195 de țari, inclusiv Romania, timp de 27 de ani, informeaza cbs.com, citat de Mediafax.Citește…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7620 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de nivelul atins marti. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu leul şi a atins, în 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7620 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de nivelul atins marti. Francul elvetian a crescut pana la cel mai ridicat nivel din aprilie 2017 pana in prezent. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record…

- Piata auto din Romania este in crestere dupa primele doua luni ale anului, vanzarile de autovehicule noi au depasit 24.000 unitati (+ 17,1%), din care 19.531 autoturisme (+ 18,1%) si 4.534 vehicule comerciale (+ 12,9%), potrivit APIA.

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania a ajuns din nou peste media inregistrata la nivelul Uniunii Europene, dupa ce, in ultimele luni ale anului trecut, era situat sub valoarea acestui indicator, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7412 lei, o scadere de 0,05% fata de nivelul atins luni. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu leul şi a tins un nivel maxim de 4,7648 lei. Marţi, euro a coborât…

- Dupa valul de aer saharian, Romania va fi lovita de un val de aer polar, care se va manifesta pana in 18 februarie. In aceasta perioada, temperaturile vor cadea pana la minus 15 grade Celsius. De maine, vor cadea ninsori la munte, iar in restul teritoriului - ploi si lapovita.