- Soferii gorjeni care au mașini mai vechi de 12 ani vor avea de suferit in urma noilor prevederi privind inspecția tehnica periodica a mașinii (ITP). Aceste schimbari variaza de la conditiile care trebuie indeplinite pentru ca masinile sa treaca de ITP la suspendarea inmatricularii masinii la…

- Reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica din Romania trag un serios semnal de alarma și avertizeaza ca vor veni vremuri grele pentru toți romanii. Și asta din cauza masurilor fiscal-bugetare promovate de Guvern. Facturi ...

- In cazul in care ai ITP-ul expirat și ești oprit de un polițist, acesta este obligat sa rețina talonul și placuțele de inmatriculare ale mașinii, scrie auto-bild.ro. Desigur, urmeaza doua amenzi (una pentru lipsa ITP-ului valabil și una pentru condusul in timpul suspendarii inmatricularii) care,…

- Mai exact, mașinile stationate ilegal „pe drumurile publice care fac parte din reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti vor putea fi ridicate, transportate, depozitate si eliberate, in conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin prezenta hotarare”. Concret, soferii masinilor…

- De utima ora! Vești proaste pentru șoferii care au mașini mai vechi de 10 ani: Vor fi obligați de la 1 ianuarie 2018 De la 1 ianuarie 2018, Inspectia Tehnica Periodica ar urma sa devina obligatorie in fiecare an pentru masinile mai vechi de 12 ani. Este principala prevedere a unei legi votata recent…

- Legislatia rutiera in vigoare incadreaza obiceiul de a lasa liber sistemul de directie a vehiculului in prima clasa de sanctiuni, alaturi de altele, precum nepurtarea centurii de siguranta si nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului. Conducatorii auto din tara noastra care nu…

- Masinile cu volan pe dreapta vor putea fi conduse in Romania doar in anumite conditii. Soferii trebuie sa urmeze cel putin 20 de ore de pregatire pe un asemenea vehicul ori sa fi obtinut permisul intr-o tara in care se circula in acest sistem. Masurile sunt prevazute intr-o lege adoptata de Parlament.…

- Soferii nu mai pot circula cu masini Diesel: Autoturismele pe motorina, oficial interzise! Vezi ce mai pot face romanii! Masinile Diesel vor fi interzise din 2019. Anuntul deosebit de important a fost facut la un eveniment international despre imbunatatirea calitatii aerului. Primarii din Paris, Madrid,…