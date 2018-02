Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis, in urma cu puțin timp, un nou cod galben valabil intervalul 13 februarie, ora 20 – 15 februarie, ora 15, vor avea loc precipitații in extindere, moderate și local insemnate cantitativ și intensificari ale vantului.

- Cei 110 ieseni domiciliati pe bulevardul Dimitrie Cantemir care au castigat la licitatie locuri de parcare aflate chiar la strada nu se pot bucura inca de serviciile pentru care au platit deja. Faptul ca locurile respective sunt „date" nu este specificat nicaieri si multi isi gasesc spatiul ocupat.…

- Peste 530 de soferi au ramas, sambata, fara permis, aproape 140 de persoane au fost prinse in flagrant delict si au fost date amenzi in valoare de aproape 3.500.000 de lei (echivalentul a 752.

- Petre Marinescu, dar și alți bucureșteni, care locuiesc in Sectorul 6, ne-au semnalat faptul ca, pentru reinnoirea contractelor pentru locurile de parcare a automobilelor, ADP-ul le cere sa incheie, la notar, contractele de comodat. Am solicitat lamuririle necesare de la ADP Sector 6. Prezentam, pe…

- Capitala este sufocata de masini, iar asta a condus la o reala problema in ceea ce priveste parcarile publice. Cum locurile nu sunt suficiente, romanii sunt nevoiti sa scoata din buzunar sute de lei zilnic. Potrivit Romania TV, parcarile private au castiguri substantiale, pentru ca pretul…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9.000 de amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 600 de permise de conducere.Citeste…

- Cu ocazia acțiunilor desfașurate in perioada 2-4 februarie a.c., polițiștii au aplicat peste 600 de sancțiuni in valoare de peste 184 000 de lei. De asemenea, ca urmare a incalcarii normelor de circulație, polițiștii de la rutiera au reținut 25 de premise de conducere și au retras 13 certificate de…

- Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. Dupa prima etapa din 2018, lupta pentru ultimele trei locuri care duc in play-off este tot mai complicata. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se lupta pentru titlu de campioana.…

- Agresiunile fizice sau verbale din trafic, precum si sicanarile care duc la provocarea de pagube materiale ar putea fi sanctionate cu amenda sau chiar cu inchisoare, in functie de gravitatea lor, potrivit unei initiative legislative de modificare a Codului Rutier propusa de senatorul PNL de Bistrita-Nasaud…

- V. Stoica Un regulament aprobat de consilierii locali din orașul prahovean Slanic ii va obliga pe locuitorii cu domiciliul stabil deținatori de autoturisme sa plateasca pentru locurile ocupate in parcarile publice ale orașului, respectiv in parcarile din apropierea blocurilor de locuințe. Potrivit HCL…

- Poliția Locala Drobeta Turnu Severin desfașoara in aceasta perioada acțiuni de identificare a persoanelor care ocupa in mod abuziv locurile de parcare din municipiu. Acțiunea Poliției Locale vine ca urmare a mai multor sesizari venite din partea cetațenilor din Drobeta Turnu Severin. Polițiștii locali…

- Dupa ani mulți de liniște, cel puțin din partea autoritaților locale, una dintre cele mai circulate strazi din zona de nord a Timișoarei, care se numește… Liniștei, a fost vizitata, joi dimineața, de oamenii legii. Aceștia au verificat modul in care sunt parcate mașinile, multe dintre ele fiind urcate…

- De la 1 ianuarie 2018, conform Codului Fiscal, romanii fara venituri care vor sa fie asigurati in sistemul national de sanatate vor plati lunar 10% din 1.900, cat este valoare salariului minim brut pe tara in prezent. Adica, de la 1 ianuarie 2018 persoanele care vor sa fie asigurati in sistemul national…

- Am stabilit un nou record european! Din nou, unul cu care nu avem de ce si nici cum sa ne mandrim. Faptul ca - in ultimele doua saptamani - benzina si motorina s-au scumpit cel mai mult la nivelul Europei, chiar nu e motiv de bucurie. Specialistii spun, insa, ca e doar inceputul. Carburantii vor ajunge,…

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 2.500 de evenimente. In plus, peste 440…

- Banca Nationala a Romaniei BNR a anuntat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, in crestere 1 ban, respectiv cu 0,21 fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungand astfel la cea mai slaba valoare din istorie, pentru a doua oara de la inceputul saptamanii, informeaza Agerpres.ro. In ceea…

- 500 de euro spaga pentru un loc de parcare in Bucuresti! Este pretul de la care incepe negocierea cu angajatii primariilor, daca vreti un spatiu de parcare pe domeniul public. Au demonstrat-o reporterii Observator, care au filmat cu o camera ascunsa cum functioneaza mafia parcarilor.

- Municipalitatea a amenajat noi locuri de parcare in zona Cantemir. Parcarile au fost realizate in special pentru cei care isi lasa masinile, de obicei, pe Al. Decebal ingreunand foarte mult circulatia pietonala. Locurile de parcare au fost amenajate in spatele si in lateralul caminului de nefamilisti.

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania rovinieta va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone categoriile C si D , urmand sa se majoreze cu cel putin 85 , reiese dintr un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor citat de Romaniatv.net.…

- Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, pe 12 ianuarie, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei Romane, politistii rutieri din toata tara au actionat pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.In urma activitatilor desfasurate in teren, politistii…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 32 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 175 de amenzi si au constatat 15 infractiuni. Fata de 5 persoane au fost luate masuri preventive. Potrivit IPJ Alba, politistii au constatat,…

- Ca sa ajunga mai repede unde au treaba, unii șoferi aleg cu buna știința sa ignore marcajele rutiere. Se intampla asta mai ales la orele de varf, cand cozile din trafic sunt la ordinea zilei. Polițiștii de la Rutiera au ieșit la vanatoare de șoferi grabiți și au golit o mulțime de portofele.

- Continua demersul autoritatilor de atribuire a locurilor de parcare din oras. Locatarii mai multor blocuri din Cartierul Micro 5 trebuie sa depuna documentele pentru parcari rezidentiale la sediul Asociatiei de Proprietari sau la camera 8, din Palatul Comunal.

- In ultimele trei zile, politistii din Alba au intervenit la 120 de evenimente, au aplicat 442 de amenzi si au constatat 41 de infractiuni. 16 soferi au ramas fara permise. In perioada 5 -7 ianuarie, politistii din Alba au intervenit la 120 de evenimente, din care 78 au fost solicitari ale cetatenilor…

- Consulul General Onorific al Republicii Madagascar in Romania, Serge Rameau, ii da o veste foarte proasta lui Radu Mazare. Acesta a declarat, pentru Antena 3, ca in țara pe care o reprezinta nu exista noțiunea de azil politic. Astfel, in baza unui cadru legal stabilit la nivelul UE, Romania poate cere...

- Programul Prima Casa va beneficia de mai puține fonduri in 2018. Mai exact, statul va aloca cu jumatate de miliard de lei mai putin pentru garantarea imprumuturilor. Specialistii sunt de parere ca suma alocata in acest an nu va reuși sa acopere solicitarile tuturor aplicanților. Conform prognozelor,…

- Tabara guvernamentala din PSD va forța in 2018 demisia sau invalidarea lui Dragnea ca președinte al PSD, afirma consultantul politic Cozmin Gușa, care mai are o veste proasta pentru oamenii puterii: legile justiției nu vor intra in vigoare in forma actuala dorita de parlamentari!Vezi și: Liviu…

- In 2005, pe cand avea 67 de ani, Adriana Iliescu a ramas insarcinata prin inseminare artificiala, iar mai apoi a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, Eliza, scrie cancan.ro. Sarcina profesoarei a starnit o adevarata revolta in randul oamenilor de rand, carora li s-a parut ca este ingrizitor ca…

- ”Așa-zisul loc de parcare este de fapt o zona de protecție pentru trecerea de pietoni, nu este un loc de parcare marcat de Primarie. Cetațeanul care parcat acolo a folosit un truc pentru a gasi tot ...

- Politistii au dat amenzi in valoare totala de 1,8 milioane de lei, intr-o singura zi, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, aproape 300 de soferi au ramas, temporar, fara permis.…

- Cel mai apreciat interpret de colinde din Romania a ajuns de urgența la spital. Inca de joi seara Ștefan Hrușca s-a simțit rau. El a crezut ca este vorba de o simpla raceala, dar starea lui de sanatate s-a agravat.

- Poliția municipiului Suceava, in colaborare cu Poliția orașului Salcea, a organizat o acțiune de control in trafic concentrata pe DN 29 Suceava-Botoșani, pe raza județului nostru, fiind efectuate controale cu autospecialele dotare cu radar, iar șoferii fiind verificați cu etilotestul. Acțiunea s-a…

- Zeci de proprietari de mașini scumpe au fost amendați de Poliția Locala pentru ca au parcat in zona ultracentrala. Și nu oriunde, ci chiar in parc. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au acționat zilele trecute in zona Parcului Justiției, unde au existat sesizari ca unii conducatori…

- Pompierii doljeni au intervenit la fata locului, insa nu au mai putut salva aproape nimic. „Masina a ars in proportie de 90%, iar in interiorul acesteia se aflau si documente personale. Primele cercetari arata ca incendiul a izbucnit din cauza folosirii intentionate a unei surse de aprindere pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri se executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A1 Sibiu – Deva. Restrictii de circulatie sunt pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Deva – Sibiu, pe tronsoanele kilometrice: 253– 254…

- Alexandra Cadantu, locul 158 mondial, a fost eliminata, marti, in primul tur al turneului ITF de 100.000 de dolari de la Dubai. Cadantu a fost invinsa de sportiva italiana Sara Errani, locul 143 mondial, scor 6-2, 6-1, dupa o ora si 29 de minute de joc.La turneul de la Dubai evolueaza si Mihaela…

- De la 1 ianuarie 2018, Inspectia Tehnica Periodica (ITP) ar urma sa devina obligatorie in fiecare an pentru masinile mai vechi de 12 ani. Aceasta este principala prevedere a unei legi votata recent in Parlament si care se afla in prezent in faza de promulgare la Administratia Prezidentiala. De asemenea,…

- Konstantinos Passaris, alias „Fiara din Balcani”, considerat cel mai sangeros asasin care a activat in Romania, a cerut sa fie lasat in regim semideschis, invocand faptul ca a avut un comportament exemplar si ca a executat deja mare parte din pedeapsa. Judecatorul delegat i-a respins, insa, cererea,…

- Guvernul a decis sa nu acorde nici anul viitor tichete cadou si indemnizatii de vacanta, iar angajarile in administratia publica vor fi permise doar cu regula "1 la 2", in scopul mentinerii in anul 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit masurilor adoptate miercuri…

- Codul rutier va putea fi modificat astfel incat sa li se ofere dreptul expres și polițiștilor locali cu atribuții speciale de a constata contravențiile rutiere și de a aplica amenzi, potrivit unui proiect de act ce a trecut tacit de senatori recent. Totuși, fața de forma inițial propusa, unde erau prevazute…

- Fanii vicecampioanei nu se inghesuie sa fie alaturi de Budescu și compania la ultimul meci european al anului, cel cu Lugano, care le poate asigura prima poziție a grupei de Europa League. Steliștii au nevoie de trei puncte cu Lugano pentru a termina grupa pe primul loc, dar fanii nu sunt interesati…

- Locurile de parcare in Alba Iulia sunt o problema, in fiecare an de 1 Decembrie. Zonele din jurul Cetații se blocheaza cu mii de mașini care ocupa carosabilul, trotuarele și in general orice spațiu in care incape o mașina. Alte sute de mașini graviteaza zeci de minute in jurul Cetații și al cartierelor…

- Asta deoarece orice posesor de permis de conducere care va incalca regulile Noului Cod Rutier va fi obligat sa sustina din nou examenul scris pentru a-si putea recupra carnetul. Citeste si Cum se poate obtine permisul de conducere fara a face scoala de soferi. Cat costa In plus, persoanele…

- Proprietarii de autoturisme care nu au ITP valabil la mașina nu vor putea inchiria un loc de parcare in Focșani, este una dintre modificarile propuse la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului care administreaza parcarile din municipiu. Pe lista de propuneri se mai afla diminuarea taxei…

- Energia electrica si gazele naturale se vor scumpi, de anul viitor, estimeaza noua conducere a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in primul sau raport, obtinut de profit.ro. ANRE estimeaza ca pretul energiei electrice se va majora cu 1,5% la clientii finali de la 1 ianuarie…

- Ministerul Administrației și Internelor anunța condițiile de admitere la școlile postliceale ale ministerului. Data limita pana la care pot fi depuse dosarele de inscriere la sesiunea de admitere in școlile postliceale ale M.A.I., ianuarie 2018, este de 5 decembrie 2017. Intr-un comunicat de presa,…

- Ieri, in cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, politistii au constatat aproape 800 de infractiuni si au aplicat peste 8.500 de amenzi. Fata de 70 de persoane au fost dispuse masuri privative de libertate, iar peste 400 de soferi au ramas, temporar, fara permis de conducere, informeaza…

- Peste 1.000 de permise de conducere si 304 certificate de inmatriculare au fost retinute si peste 15.000 de amenzi au fost aplicate in trei zile de politistii rutieri intr-o actiune desfasurata in toata tara pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.Citeste si: Campanie 'inedita' in…