Vesti proaste pentru romanii cu credite in lei. ROBOR a atins cel mai mare nivel din ultimele doua luni si jumatate

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 3,32%, de la 3,30%, nivel atins luni, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei - BNR. Cel mai ridicat nivel al indicelui ROBOR la 3 luni…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,30%, cel mai mare nivel din 24 august pana in prezent, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.Robor la trei luni este indicatorul…

- Regulamentul pentru modificarea conditiilor de creditare aprobat de Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei priveste indeosebi creditele mici, care sunt si cele mai periculoase, insa nu va fi o schimbare majora in ceea ce priveste creditarea imobiliara, a declarat, miercuri, Adrian…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri, pe piata interbancara, la 3,10% pe an, de la 3,09% pe an, valoarea anuntata in ziua anterioara, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Conform…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut usor marti pe piata interbancara la 3,21% pe an, de la 3,22% pe an, valoarea anuntata in ziua anterioara, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Conform…

- Strainii, in cea mai mare parte grupuri bancare, au adus 243 milioane de euro in depozitele pe termen mediu si lung deschise la bancile locale in luna iunie a acestui an, aceasta fiind a doua actiune de acest tip de la inceputul anului. Strainii au mai adus bani in tara, echivalentul a 280…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la valoarea de 3,28%, de la 3,26%, cat inregistra marți, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie Mediafax.Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat vineri la valoarea de 3,30%, la fel ca si Robor la 6 luni care a ramas la 3,44%, nivelul de joi. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul…