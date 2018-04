Veşti proaste pentru românii cu credite în lei: a doua zi de creştere consecutivă a ROBOR Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a crescut la 2,42%, de la 2,41%. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni, a crescut la 2,48%, de la 2,47% marti. Indicele ROBOR la 12 s-a mentinut la 2,53%. ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic de BNR ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de zece banci selectate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

