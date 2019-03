Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii de energie electrica din Romania ar putea achita inca o taxa, o data cu factura lunara la energie. De aceasta data este vorba despre un cost care va fi direcționat catre producatorii de energie din tehnologii cu emisii reduse de carbon. Peste 340 de milioane de euro pe an ar putea…

- Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) propune modificarea tarifelor practicate de companiile de distribuție a energiei electrice, de la 1 martie, pentru a include taxa de 2% pe cifra de afaceri introdusa de OUG 114/2018, scrie Mediafax. In cazul in care proiectele de ordin…

- Sefii Complexului Energetic Oltenia continua discutiile pentru accesarea unui credit bancar. Banii sunt necesari pentru cumpararea ultimelor certificate de CO2. Joi, la București, au fost purtate negocieri cu mai multe banci din Romania. In acest sens, la Ministerul Energiei, a ...

- Pana in urma cu un an de zile, nimeni nu a acordat o atentie prea mare cartierului Tudor Vladimirescu din Pitesti. Nimeni nu a scos o vorba ca acea zona este izolata de restul orasului. Nimeni nu a plans pe umarul celor nevoiti sa treaca zilnic peste liniile de cale ferata, prin fata trenurilor, pentru…

- Circa 70.000 de consumatori sunt afectati, in prezent, de avariile produse la reteaua de energie electrica, numarul acestora scazand la jumatate fata de ziua de sambata, informeaza Ministerul Energiei, intr-un comunicat de presa....

- IGSU a anuntat ca a dispus dislocarea in Ialomita a 16 containere de mare capacitate generatoare de curent electric pentru asigurarea necesitatilor populatiei din zonele afectate de vremea nefavorabila,...

Un cititor din Moldovenești ne-a sesizat faptul ca azi s-a produs o noua "pana de curent", dupa ce in ajun de Craciun au pațit același lucru.