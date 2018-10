Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook".…

- Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, in raportul publicat marti, FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1…

- Romania e in doliu. Actrita a murit cum a aterizat. Lumea teatrului s-a cutremurat la aflarea acestei vesti proaste.foto A fost una dintre cele mai frumoase actrite al teatrului romanesc de revista. In urma cu 5 ani, Oltita Chirila se muta in America in speranta unui trai mai bun. Aceasta a trait o…

- Pretul gazelor a crescut cu 7% in doar o saptamana, aceasta fiind cea mai mare crestere inregistrata de la inceputul acestui an. Cresterea a fost determinata de tarife chinezesti mai mici decat se preconizase pe importuri LNG din SUA, iar actiunile sunt cu aproape 18% sub media sezoniera cu doar cateva…

- Cotația titeiului vandut pe piata din Londra, in functie de care se stabilesc si preturile din Romania, a atins cel mai mare nivel din ultimii 4 ani, iar tendinta de crestere ar putea continua.

- Senatorul PSD de București, Ecaterina Andronescu, susține ca in tentativa lui Liviu Dragnea de a o da jos pe Gabriela Firea de la conducerea PSD București nu știe daca vor mai continua telefoanele date de liderul PSD.Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei Firea:…

- O Directiva a Uniunii Europene impune autoritaților din Romania sa creasca prețul polițelor de asigurare obligatorie RCA, ceea ce va duce la o scumpire chiar și 50% a acestora. Citește și: ALERTA - Ecaterina Andronescu cere DEMISIA de urgența a lui Liviu Dragnea și a Vioricai Dancila Dupa…

- Romania a primit de la UE in al doilea trimestru al anului fonduri mai mici cu 3,18 miliarde lei, fapt care a impiedicat atingerea nivelului trimestrial de incasari pe care și-l propusese Guvernul la inceputul anului.