Veşti proaste pentru români de la INS: Câştigul salarial mediu net a scăzut In luna august 2018, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mic decat in luna iulie 2018, ca urmare a acordarii in lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, de vacanta ori pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou). De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte/proiecte ori ca urmare a concediilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

