Vești proaste pentru români, chiar înainte de Paște! Se anunta scumpiri importante chiar inainte de Paste. Patronii din industria de Morarit și Panificație anunta ca vor creste pretul painii. Acestia susțin ca sunt obligați sa majoreze prețurile pentru ca platesc mai mult pentru cereale și utilitați. Franzelele, chiflele, dar si covrigii sau cornurile vor fi mai scumpe incepand din luna aprilie. Producatorii spun […] The post Vești proaste pentru romani, chiar inainte de Paște! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- Vesti proaste pentro romani chiar inainte de Paste. Reprezentantii industriei de panificatie si morarit au anuntat ca zilele urmaitoare o sa creasca pretul painii, dar si restul produselor de panificatie. Ultima actualizare: Joi, 05 Aprilie 2018 20:28

- Vesti proaste pentru romani! Se anunta scumpiri importante chiar inainte de Paste. Patronii din industria de Morarit și Panificație anunta ca va creste pretul painii. Acestia susțin ca sunt obligați sa majoreze prețurile pentru ca platesc mai mult pentru cereale și utilitați.Citeste si: BOMBA…

- Cozonacii si pasca traditionala romaneasca sunt printre cele mai cautate produse in perioada Sarbatorilor Pascale, atat pe piata interna, cat si pe cea externa, chiar daca in acest an pretul a suferit modificari fata de 2017, din cauza majorarii costurilor cu utilitatile si a cresterii salariului minim…

- Patronii din Morarit și Panificație anunța ca painea și produsele fainoase se vor scumpi cu pana la 10 la suta. Aceștia susțin ca sunt obligați sa creasca prețurile pentru ca platesc mai mult cu peste zece procente pentru cereale și utilitați. Tradiționala franzela la un leu incepe sa dispara din magazine.…

- Veste proasta inainte de Paste pentru romanii care au credite in lei. Ratele la credite continua sa creasca, in contextul in care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%.Citeste si: Tur de FORTA! Kovesi vine cu EXPLICATII pe banda rulanta, dupa acuzatiile lui Daniel Morar: 'Protocolul nu a dat acces…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paște, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Meteorologii anunța noi episoade de vreme extrema in Romania. Vremea se incalzește, in prima faza, in cursul saptamanii viitoare, ajungand la maxime de 18-20 de grade in weekendul viitor. Dar apoi nu e exclus sa avem noi infiltrații de aer rece! Va fi supriza neplacuta de Paște? Vestea buna: vine primavara…

- Fermierii vând cu 12 lei kilogramul de brânza de vaca si nu se feresc sa spuna ca în câteva saptamâni pretul va ajunge la 15 lei. Închise în grajduri de aproape patru luni de zile, vitele dau lapte mai putin, asa ca brânza se anunta putina si scumpa,…

- Fiscul va trimite in a doua jumatate a acestui an decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale va fi depusa de aproape un milion de contribuabili, conform datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP), bazate pe cifrele din 2017.Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604…

- Mai mulți politisti din cadrul I.P.J. DOLJ- Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat, vineri, in județ o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul „ morarit – panificație ”, aplicand amenzi in valoare ...

- Producatorii agricoli care iși vand produsele in piețe vor trebui sa afișeze o eticheta detaliata, care sa indice datele de identificare ale fermierului și ale produsului, dar și sa expuna la locul de vanzare o copie dupa atestatul de producator. Noile reguli sunt introduse intr-un proiect de lege.…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si...

- Din februarie, prețul painii ar putea sa creasca cu 10%. Scumpirea energiei electricite si a gazelor naturale la care se adauga majorarea salariilor decise de autoritați pot fi cauzele unei asemanea cresteri de pret.

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a anuntat marti ca majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, incepand de miercuri.”Ca urmare a cresterii costului de achizitie…

- Gazele naturale se scumpesc cu 8%, începând de miercuri. Anunțul a fost facut de Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), iar scumpirea vine în urma solicitarilor facute de furnizori. Conform calculelor ANRE, vorbim de o crestere…

- Producatorii din industria alimentara avertizeaza ca urmeaza noi majorari de prețuri la carne, oua și pâine. Motivul: creșterea euro și producția slaba de anul acesta. Deocamdata, producatorii din domeniu nu avanseaza procente clare.

- 2018 ii va arde pe soferi la buzunare. In numai cateva zile, preturile carburantilor au inceput sa creasca. Si nu se vor opri tot anul. Specialistii avertizeaza ca va fi tot mai greu sa intretinem o masina.