Stiri pe aceeasi tema

- Un impozit nou va fi perceput in Romania, fiind vizați angajații statului, conform Planului de Actiune pentru Educatie 2019 – 2030 aprobat de Ecaterina Andronescu chiar inainte de a parasi fotoliul de la minister. Mai exact, potrivit documentului, angajatii statului vor fi trimisi periodic…

- Un impozit nou va fi perceput in Romania, fiind vizați angajații statului, conform Planului de Actiune pentru Educatie 2019 – 2030 aprobat de Ecaterina Andronescu chiar inainte de a parasi fotoliul de la minister.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat azi doua decrete care au oficializat schimbarea de la conducerea Ministerului Educației Naționale. Klaus Iohannis a semnat atat decretul de revocare a Ecaterinei Andronescu, cat și decretul de numire, cu titlul de interimar, a lui Valer Daniel Breaz, la conducerea…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat vineri, intr-o postare pe Facebook, ca a a demis-o pe Ecaterina Andronescu din funcția de ministru al Educației. Decizia a fost luata dupa ce Andronescu a facut o declaratie cinica in legatura cu cazul Caracal. Dupa disparitia Alexandrei, ministrul demis a precizat…

- Ecaterina Andronescu a fost demisa vineri de premierul Dancila din funcția de ministru al Educației dupa ce a declarat joi seara la Antena 3, in legatura cu crimele de la Caracal, ca ea a invațat sa nu se urce in mașina cu oameni necunoscuți. Anunțul a fost facut de Viorica Dancila pe Facebook: Am decis…

- Ecaterina Andronescu a fost demisa vineri de premierul Dancila din funcția de ministru al Educației dupa ce a declarat joi seara la Antena 3, in legatura cu crimele de la Caracal, ca ea a invațat sa nu se urce in mașina cu oameni necunoscuți. Anunțul a fost facut de Viorica Dancila pe Facebook: Am decis…

- Profesorii care s-au retras din examenul de Titularizare anul acesta nu vor mai intra in invațamant, nici ca suplinitori, nici cu plata cu ora. Anunțul vine din partea ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu. Masura fara precedent anunțata de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu.…

- Conform unor informatii Digi 24, printre cei propusi pentru remaniere in CEX-ul de luni sunt Carmen Dan, ministrul de Interne, si Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei. „S-a lucrat la evaluarea ministrilor in aceasta saptamana. Nu am terminat. Luni, in CEX vom vorbi despre o remaniere. In jur de…