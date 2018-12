Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Solidaritatea Sanitara anunta ca va declansa proteste daca Guverrnul va adopta o ordonanta de urgenta prin care salariile sa fie inghetate la nivelul lunii decembrie, respectiv daca angajatii nu vor beneficia de cresterea salariala incepand din luna ianuarie. "Sistemul public de sanatate…

- METEO 11 decembrie. Vor fi semnalate precipitații predominant sub forma de lapovița și ninsoare in cea mai mare parte a țarii, insa nu se așteapta depunerea unui strat consistent de zapada, doar local la munte și izolat in nordul Munteniei urmand sa existe condiții pentru depuneri de zapada de pana…

- Vești extrem de proaste pentru mii de romani care traiesc in Italia. Conform noilor modificari ale Codului Rutier italian, romanii ar putea ramane fara mașinile inmatriculate in Romania.

- BERBEC: Un eveniment neprevazut va poate schimba agenda. Acest lucru nu trebuie sa va enerveze insa.TAUR: Nu va fie frica sa va exprimati in public, pentru ca astazi o sa fiti apreciati pentru ceea ce sunteti. Astrele va recomanda sa nu va implicati in problemele altora.

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect de lege privind organizarea si exercitarea profesiei de executor judecatoresc.Potrivit expunerii de motive, proiectul este parte a obiectivului strategic privind optimizarea cadrului legislativ si institutional pentru organizarea…

- Joi, 18 octombrie, jumatate din orasul Galati ramane fara apa potabila din cauza unor lucrari care vor dura 16 ore. Apa Canal SA a anuntat ca va pune la dispozitie cisterne cu apa, cererile putand fi facute la dispeceratul societatii

- Peste 4.000 de angajați din invațamant ar urma sa ramana fara locuri de munca pana la sfarșitul anului, atrage atenția președintele Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”. Reprezentanții Federației Sindictelor din Educație ”Spiru Haret” au solicitat premierului Viorica Dancila sa blocheze…