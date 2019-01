VIDEO, ȘTIREA TA: Apă ruginie la robinetele locuitorilor din municipiul Sebeș

Un locuitor al municipiului Sebeș ne-a semnalat, sâmbătă, că apa de la robinet are o culoare ruginie și nu are încredere să o consume. Practic, apa nu are obișnuita culoare incoloră, ci este puțin ruginie, fiind considerată de localnici ”murdară”.… [citeste mai departe]