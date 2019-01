Stiri pe aceeasi tema

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie 2019, fiind decalata cu doua zile, insa intarzierea este justificata, sustine ministrul Muncii, Marius Buda, precizand ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale. „Au fost inchise conturile in Trezorerie. Tinand cont…

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, intarzierea fiind justificata, prin faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale,…

- Vești proaste pentru pensionari la inceput de an! Chiar daca odata cu trecerea sarbatorilor, buzunarele romanilor sunt goale, iar ale pensionarilor cu atat mai mult, aceasta perioada aglomerata de la inceput de an, a decalat programul poștașilor, dar și plata pensiilor acordate prin intermediul Poștei…

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…

- Plata pensiilor prin Posta Româna se va face luna aceasta pâna în data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar întârzierea este justificata, tinând cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la România TV,…

- "Au fost inchise conturile in Trezorerie. Tinand cont de faptul ca 1 si 2 au fost sarbatori legale, este o intarziere justificata, nu este o intarziere venita din alte motive. S-au facut deschiderile de conturi, s-au facut plati de catre Posta Romana. Incepand de saptamana viitoare, cu precizarea…

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…

- Pensiile care vin prin poșta vor ajunge cu intarziere luna aceasta, plata fiind decalata in mod justificat, susține ministrul Muncii, Marius Budai. Mai exact, plata pensiilor prin Poșta Romana se va face in ianuarie pe 17 ianuarie, cu doua zile mai tarziu decat in mod obișnuit. Intarzierea este justificata…