Veşti proaste pentru o categorie importantă de persoane: fumatul interzis chiar şi în balcoanele deschise Potrivit noilor reguli, "aprinderea focului" este interzisa pe balcoanele apartamentelor, precum si in zonele de living ale caminelor si hotelurilor.



Aprinderea chibritelor si fumatul intra si ele in aceasta categorie, conform oficialilor.



De asemenea, activitati precum aprinderea unei lumanari sau a unui gratar vor fi interzise, potrivit relatarilor.



Initial, a existat o confuzie cu privire la includerea fumatului in randul activitatilor vizate de interdictie - un responsabil din industria tutunului insistand ca noile reguli se refera doar la "alcoolici care fac… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

