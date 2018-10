Stiri pe aceeasi tema

- Popa a spus ca nu vor fi oameni dati afara din invatamant, in conditiile in care numarul de posturi in sistemul de invatamant preuniversitar este cu aproximativ 10 la suta mai mare decat numarul de angajati. Valentin Popa a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza anuntul facut…

- Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” solicita Primului Ministru Viorica Dancila sa blocheze aplicarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4884/2018, care ar conduce la concedierea a peste 4.000 de angajați din invațamant. „Dupa ce, in urma comunicatului nostru din 31 august a.c.,…

