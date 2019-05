Stiri pe aceeasi tema

- Vin noi semnale ingrijoratoare din economia reala. 7 din 10 companii intarzie sa-și plateasca facturile, fapt care duce la accentuarea blocajului financiar. Durata medie de incasare a facturilor la nivelul economiei a ajuns la aproape 120 de zile, arata o analiza realizata de compania de consultanța…

- Economia zonei euro a intrat in trimestrul doi cu o crestere mediocra deoarece incetinirea din sectorul industriei afecteaza din ce in ce mai mult industria serviciilor, dominanta in blocul comunitar. Potrivit unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit, Indicatorul Composite Purchasing…

- Indicele ROBOR, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei ale populației, va avea un nou mod de calcul, iar acesta va fi adoptat saptamana viitoare. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a declarat ca indicele ROBOR va fi calculat in funcție de tranzacțiile interbancare zilnice.…

- Facturile neincasate și cele platite cu intarziere in economia romaneasca vor reveni pe creștere in acest an, dupa doi ani de relativa acalmie. Potrivit unui studiu realizat de compania de consultanța Frames, pe fondul incertitudinilor legate de modificarile fiscale, evoluției cursului valutar, costurilor…

