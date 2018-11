Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala din orașul german Roth a interzis copiilor sa-și puna dorințele de Craciun intr-un brad public pentru ca ar incalca legile europene privind protecția datelor, potrivit Welt, citat de Euronews.

- Reprezentanții societații de termoficare a Timișoarei au luat decizia de a relua furnizarea caldurii in caloriferele abonaților. Aceste lucru se va intampla incepand cu ziua de duminica. Pentru inceput doar pe timpul nopții, iar in zilele urmatoarele și pe timpul zilei. „Avand in vedere prognoza meteo,…

- Chiar daca mai sunt inca doua luni pana la sarbatorile de iarna, copiii se grabesc deja sa trimita ravase lui Mos Craciun. Scrisorile contin de cele mai multe ori o lista de cadouri pe care micutii asteapta sa le gaseasca sub brad.

- Vesti noi pentru pensionari. De anul viitor, pensia nu va mai fi adusa de postas, ci va fi virata ‎pe card. Ministerul Finantelor Publice vrea sa stranga surubul si sa nu mai cheltuiasca 600 milioane lei pe an pentru expedierea pensiilor prin Posta Romana.

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, reglementari care vor intra in vigoare dupa Brexit si care vor da intaietate lucratorilor calificati, eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni.

- Antrenamentul liderului WTA, Simona Halep, de dinaintea debutului la turneul de la Wuhan din China a fost intrerupt, duminica, pentru cateva minute dupa ce sportiva din Romania a acuzat dureri de spate.

- Deschiderea metroului din Drumul Taberei a fost din nou amanata, conform Asociației Pro Infrastructura. Deși lucrarile la Magistrala 5 avanseaza, mai ales la stații, proiectul s-a blocat la partea de realizare a sistemului de sigurața și de automatizare a circulației.

- Romania a debutat cu stangul in Liga Națiunilor, "tricolorii" remizand pe teren propriu cu Muntenegru, 0-0, intr-o partida disputata fara spectatori la Ploiești. Cu o formula standard, echipa lui Contra a dezamagit cotnra Muntenegrului, care a avut nu mai puțin de 6 absenți. Romania continua aventura…