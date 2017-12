Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai apreciat interpret de colinde din Romania a ajuns de urgența la spital. Inca de joi seara Ștefan Hrușca s-a simțit rau. El a crezut ca este vorba de o simpla raceala, dar starea lui de sanatate s-a agravat.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,12%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Medicii de familie anunța Apocalipsa la inceputul anului 2018. Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018.

- Comisia de Buget Finanțe a dezbatut mai bine de 14 ore amendamentele la Legea bugetului de stat pe 2018. Chiar la finalul ședinței au explodat nervii și am avut parte de o disputa intre cei doi președinți de la Camera Deputaților și Senat, Viorel Ștefan și Eugen Teodorovici, amandoi de la PSD.Scanteia…

- Alexandra Cadantu, locul 158 mondial, a fost eliminata, marti, in primul tur al turneului ITF de 100.000 de dolari de la Dubai. Cadantu a fost invinsa de sportiva italiana Sara Errani, locul 143 mondial, scor 6-2, 6-1, dupa o ora si 29 de minute de joc.La turneul de la Dubai evolueaza si Mihaela…

- Vesti proaste pentru soferii care au masini mai vechi de 12 ani. Acestia vor fi obligati de la 1 ianuarie 2018 sa faca inspectia tehnica periodica (ITP) a masinii in fiecare an, informeaza stiripesurse.ro.

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznețova, numarul 12 mondial, va rata primul turneu de Mare Șlem al anului 2018, Australian Open, deoarece se afla în recuperare în urma operației suferite la încheietura mâinii, au anunțat,

- Guvernul a decis sa nu acorde nici anul viitor tichete cadou si indemnizatii de vacanta, iar angajarile in administratia publica vor fi permise doar cu regula "1 la 2", in scopul mentinerii in anul 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit masurilor adoptate miercuri…

- Fanii vicecampioanei nu se inghesuie sa fie alaturi de Budescu și compania la ultimul meci european al anului, cel cu Lugano, care le poate asigura prima poziție a grupei de Europa League. Steliștii au nevoie de trei puncte cu Lugano pentru a termina grupa pe primul loc, dar fanii nu sunt interesati…

- Mai multi parlamentari au depus la Parlament o propunere legislativa care prevede cresterea numarului de ore de sport in fiecare ciclu de invatamant si introducerea probei practice de evaluare a competentelor motrice ca disciplina obligatorie a examenului de Bacalaureat.Citeste si: Gigi Becali…

- Astfel, s-a încheiat seria de trei zile de scadere.ROBOR la trei luni se situeaza în prezent peste nivelul de politica monetara care stagneaza din luna mai 2015 la 1,75%, potrivit realitatea.net.De asemnea, indicele Robor la sase luni, folosit de anumite banci la calculul…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de referinta de 4,6546 lei/euro, 3,9306 lei/dolar și 4,0083 lei/franc elvetian. Astfel, moneda naționala s-a depreciat si s-a apropiat de minimul istoric in fata euro, nivel atins acum doua zile.Euro a inceput ziua la 4,64 lei, dar dupa ora 9, a…

- Bugetarii din Romania vor ramane si fara bonuri de masa de la inceputul anului viitor, conform noii legi a salarizarii, acestea urmand sa fie inlocuite cu o norma de hrana. Legea ar urma sa fie valabila si pentru domeniul privat insa aici patronii vor decide daca vor oferi in continuare bonurile…

- Vești minunate de peste Ocean, caci fosta soție a lui Orlando Bloom este din nou insarcinata. Frumoasa Miranda Kerr s-a casatorit cu fondatorul Snapchat, miliardarul Evan Spiegel, s-au casatorit in luma mai a acestui an, iar acum reprezentanții modelului in varsta de 34 de ani anunța faptul ca cei doi…

- Starea de sanatate a Regelui Mihai s-a degradat rapid in ultimele saptamani, dar medicii au reusit sa-l stabilizeze. Seful Caseri Regale, Andrew Popper sustine ca Majestatea Sa are momente cand este constient si ca doctorii incearca sa-i amelioreze durerile.

- Noua conducere a Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat in prrimul sau raport oficial ca gazele naturale și energia electrica se va scumpi pentru consumatorii finali.

- Shakira a fost nevoita sa-și amane intreg turneul programat pentru 2018 din cauza unor probleme serioase de sanatate. Vestea vine la scurt timp dupa ce artista a anulat alte cinci concerte programate pentru sfarșitul lui 2017. Reprezentanții ei au anunțat ca Shakira are probleme cu vocea. Acum acestea…

- Deja unii producatori au dublat preturile fata de anul trecut. Micii fermieri se plang ca au incercat sa tina preturile in frau, insa intermediarii intervin puternic. Iar pana ajunge la raft, pretul pentru caserola de carne se tripleaza. Si pofta de sorici este scumpa. Kilogramul a ajuns la 60 de lei.

- Anca Serea are o familie frumoasa si reuseste sa se imparta cu succes si intre familie si intre cariera, insa starea ei de sanatate este delicata. In urma cu putin timp, vedeta le-a dezvaluit prietenilor virtuali problemele de sanatate i-au dat batai de cap in ultima perioada, iar acum a primit verdictul…

- Mai mult, indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni, a crescut la 2,08%, de la 2,07%, valoarea inregistrata miercuri. La inceputul lunii septembrie, ROBOR…

- Sondajul mai arata ca cetatenii sunt in continuare divizati in privinta vectorului geopolitic, nemultumirea fata de guvernare este in continuare mare, iar presedintele Igor Dodon se bucura de cea mai mare incredere a populatiei. Potrivit sondajului, PSRM ar acumula 50- din numarul respondentilor care…

- Vesti proaste pentru romanii care au BMW. Un milion de masini au mari probleme, iar producatorul german a luat o decizie radicala. Grupul auto a anuntat chemarea in service a aproximativ un milion de autovehicule vandute in America de Nord, iar masuri similare ar putea fi adoptate in alte tari, informeaza…

- Jucatoarea Alexandra Dulgheru, locul 188 WTA, a fost eliminata, joi, în optimile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului ITF de la Nantes, desfasurat pe hard, în sala, si dotat cu premii în valoare de 25.000 de dolari.

- Vești proaste pentru români, dupa ce indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a crescut miercuri dimineata la 1,89%.Creșterea a survenit dupa ce indicerestagnase la 1,87% luni si marti. Totodata,…

- Specialiștii susțin ca indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculeaza dobânzile la majoritatea creditelor în lei, ar putea ajunge la 5% în maxim șase luni. Asta daca Guvernul PSD-ALDE continua cu aceleași masuri fiscal-bugetare. „Un ROBOR de 5% pe termen…

- Premierul spanion Mariano Rajoy a demis guvernul catalan și a convocat alegeri anticipate pentru ziua de 21 decembrie. Cel mai recent sondaj realizat in Catalonia arata ca forțele politice pro-independența pierd teren.Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1000 de persoane din toata Catalonia,…

- Vesti proaste pentru Simona Halep inaintea meciului cu Elina Svitolina. Daca in prima instanta romanca trebuia sa castige un singur set pentru a ajunge in semifinale, toate calculele s-au dat peste cap dupa ce jucatoarea franceza Caroline Garcia a invins-o pe daneza Caroline Wozniacki.Acum,…

- Ziua și surpriza de la Coaliția de guvernare. Dupa revoluția fiscala anunța ieri în ședința de Guvern, astazi e rândul numarului 2 în stat. Angajarile la stat ar trebui blocate și anul viitor.

- Indicii ROBOR la sase si la noua luni au crescut din nou, usor. Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a ramas si vineri stabil, la 1,84%, dar indicii la sase si la noua luni au crescut din nou, usor. Indicele la sase luni,…

- ANM anunța ca din dimineața zilei de luni, 23 octombrie, aria ploilor se va extinde dinspre vest cuprinzand treptat cea mai mare parte a țarii. In intervalul menționat in Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei (inclusiv in zona municipiului București), local in Transilvania, precum și in zonele montane…

- Horoscop 18 octombrie 2017. Conjuncția Luna-Marte genereaza o stare de nervozitate care poate conduce la accidente de tot felul. Afla ce-ți rezerva astrele și vezi daca tu o sa primești vești bune sau vești proaste!

- Sorana Cîrstea a parasit turneul de la Luxemburg, dotat cu premii totale de 226.750 dolari înca din primul tur, ea abandonând luni la scorul de 5-7, 2-3 în fața jucatoarei din Paraguay, Veronica Cepede Royg, nr. 78 mondial.

- Vești bune de la meteorologi! Mai exact, Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Stați liniștiți, vremea va fi calda si frumoasa, iar temperaturile vor fi de primavara la mijlocul lunii octombrie, ajungandu-se la valori de maxim 26 de grade Celsius. Mai…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a facut o analiza a jucatoarelor din circuitul mondial. Acesta spune ca nici macar Simona Halep nu se poate considera cea mai buna. CTP considera ca numai Serena Williams a putut fi considerata adevaratul numar 1 WTA. „Sa fim lucizi. În…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat vineri pe piata interbancara la nivelul de 1,84 la trei luni, de la 1,82 joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei BNR , citate de Agerpres.ro. Indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea din luna noiembrie…

- La aproape 20 de ani de cand au fost introduse pe piata, bonurile de masa ar putea disparea de la 1 ianuarie 2018, conform prevederilor actuale din noua Lege a salarizarii. Sindicalistii acuza Guvernul ca banii care ar urma sa inlocuiasca tichetele de masa, echivalentul a doua salarii minime, vor fi…

- Potrivit datelor Bancii Naționale a României, ROBOR, rata medie a dobânzii la care bancile românești se împrumuta între ele, a înregistrat o noua urcare.Astfel, acesta a urcat joi pe piața interbancara la nivelul de 1,82% la trei luni, fața de 1,78%,…

- Conform noii Legi a salarizarii, angajații de la stat ar putea primi o adevarata lovitura, incepand cu 1 ianuarie 2018. Actul normativ menționat prevede ca, la aproape 20 de ani de cand au fost introduse pe piata, bonurile de masa sa dispara. Potrivit Legii salarizarii, bonurile de masa ar putea disparea…

- In timp ce așteapta pe holurile spitalului in speranța unei vești bune despre iubitul sau, Gina scoate o hartie pe care se afla scris testamentul bolnavului. Da, ați citit bine. Malone iși facuse deja lista cu „bunurile” pe care urma sa le lase celor apropiați

- Majorarea accizei la combustibili ramâne în vigoare în forma adoptata de Guvern prin Ordonanta, dupa ce senatorii au respins marti, în plen, raportul Comisiei, care cuprindea un amendament al PNL de eliminare a supraaccizei. Astfel, Ordonanta Guvernului privind majorarea…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna august de 2.364 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 27 lei (-1,1%), arata datele publicate astazi de Institulul National de Statistica (INS).

- In cazul unei persoane care vinde mai mult de doua autoturisme pe an, indiferent de data dobandirii, pentru cel de-al treilea autoturism vandut vor fi aplicabile regulile de impunere specifice activitatilor independente.

- Analistii unei banci din România estimeaza ca, la jumatatea anului viitor ROBOR va fi de peste 2%, la o inflatie de 4%, a declarat vineri, 6 octombrie, Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen.

- Gimnasta Larisa Iordache s-a accidentat, miercuri, la incalzire, chiar inainte de a intra la primul aparat din calificarile la Campionatul Mondial de la Montreal, solul.Larisa Iordache trebuia sa intre a doua la sol, dar dupa Ioana Crisan, care a fost notata cu 12.800, a intrat direct Catalina Ponor,…

- Romanii ar putea primi vești foarte proaste, acum in pragul iernii. Furnizorii de gaze ar putea lua in calcul sistarea furnizarii, in cazul in care costurile cu achiziția pe bursa a acestora nu va fi recunoscuta de Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE).

- Noile declaratii privind preturile maximale anuntate pe site-ul Ministerului Finantelor de catre principalii producatori din industria tutunului, consultate de MEDIAFAX, arata scumpiri cu 50 de bani pe pachet la cele mai cunoscute marci de tigarete, incepand din 2 octombrie.Astfel:- tigarile…

- Indicele ROBOR la trei luni a atins luni, 2 octombrie, 1,71 , cel mai mare nivel din anul acesta, potrivit datelor BNR citate de stiri.tvr.ro. Cei mai afectati de aceasta crestere sunt romanii care au credite in lei, pentru care dobanda se calculeaza in functie de ROBOR.Vineri, indicele era 1,58 . ROBOR…

- In viziunea initiatorului, angajatul ar trebui sa declare pe propria raspundere inca de la bun inceput daca este sau nu fumator. Daca are acest viciu trebuie sa spuna cate tigari va fuma in timpul programului de lucru si de cate pauze are nevoie. In functie de aceste informatii i se va calcula salariul,…

- Romanii ar putea calatori in marea Britanie numai cu vize, dupa 2019. Negociatorul-sef pentru Brexit a declarat, joi, ca Londra isi rezerva dreptul de a introduce vize pentru cetatenii din Romania, Bulgaria si Polonia, peste doi ani.

- Vesti proaste pentru cei care vor calatori în Marea Britanie dupa 2019. Negociatorul-sef al Londrei pentru Brexit a declarat, joi, ca Londra îsi rezerva dreptul de a introduce vize pentru cetatenii din România, Bulgaria si Polonia, peste doi ani.