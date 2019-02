Stiri pe aceeasi tema

- Conform Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2019 si proiectia acesteia pe anii 2020-2022, in perioada 2019-2021, institutiile si autoritatile publice nu vor acorda personalului din cadrul acestora premii, cu anumite exceptii in cazul sportivilor si colectivelor tehnice, studentilor, elevilor…

- Munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele libere se va compensa numai cu timp liber, cu exceptia anumitor salariati din domeniul apararii, sigurantei si ordinii publice sau personalului cu statut special, potrivit datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor…

- Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1,02 miliarde de lei, reprezentand o crestere de 5,5% fata de 2018, o inflatie medie anuala de 2,8% si un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) si 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor prezentate joi seara de…

- "Anul trecut se inchide, pentru ca datele oficiale vor fi undeva la finalul lunii martie, cand si Eurostat va veni si va confirma exact, cu un deficit bugetar sub 3% din PIB. Noi am spus undeva sub 2,9% din PIB, in zona acea. Chiar daca nu avem datele oficiale inca, vor fi date pe executia pe decembrie,…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni cu un deficit de 26 miliarde lei (5,58 miliarde euro), 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape trei ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata…

- In primele 11 luni s-a inregistrat un deficit de 26 miliarde lei (5,58 miliarde euro), 2,7% din Produsul Intern Brut In primele 11 luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 10,2 miliarde lei, respectiv 1,21% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 5,5 miliarde lei, respectiv…

- Deficitul bugetar a crescut cu 3,3 miliarde de lei in luna octombrie a acestui an, ceea ce a determinat un sold negativ de 20,1 miliarde de lei (2,2% din PIB) pentru bugetul general consolidat la zece luni, fata de 16,8 miliarde de lei sau 1,77% din PIB la noua luni. Potrivit datelor publicate de Ministerul…

