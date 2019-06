Stiri pe aceeasi tema

- Vremea la nivelul Capitalei va fi in general instabila, in general dupa-amiaza si seara, pe durata urmatoarelor doua zile, se arata in prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de...

- Vești proaste pentru numeroși romani. Primariile de sector din București vor incepe sa „arunce” cu amenzi in proprietarii de terenuri care nu scapa de ambrozie. Plantele provoaca reacții alergice foarte puternice și sunt considerate chiar un pericol.

- Circulatia pe breteaua de coborare pe Calea Giulesti spre Pasajul Basarab/Calea Plevnei a Podului Grant va fi restrictionata incepand de miercuri, in contextul lucrarilor de reabilitare si consolidare a podului, potrivit Agerpres. Brigada Rutiera precizeaza intr-un comunicat ca, de miercuri,…

- Circulația liniei de tramvai 41 va fi suspendata, in perioada iulie – august 2019, intre Podul Grant și terminalul Ghencea, pentru finalizarea lucrarilor la Pasajul denivelat subteran Pod Grant, Podul hobanat peste Șoseaua Virtuții și la Stația de metrou „Parc Drumul Taberei”, anunța PMB, potrivit…

- Circulatia liniei de tramvai 41 va fi suspendata, in lunile iulie si august ale acestui an, intre Podul Grant si terminalul Ghencea, pentru finalizarea lucrarilor la trei mari obiective de infrastructura, a informat Primaria Generala a Capitalei. Este vorba despre Pasaj denivelat subteran…

- Se va intampla in perioada iulie – august 2019, intre Podul Grant și terminalul Ghencea, cand vor fi finalizate trei obiective de infrastructura: pasaj subteran Pod Grant, Podul peste Șoseaua Virtuții și Stația de Metrou ”Parc Drumul Taberei”. Intre Casa Presei și Podul Grant, tramvaiul 41…

- Podul Grant intra de luni in lucrari de reabilitare, primele dupa o pauza de 12 ani. Primaria Capitalei a anunțat ca se va inchide breteaua care urca din Calea Griviței spre Gara de Nord. Circulația pe Podul Grant nu va fi afectata. Pasajul supratraverseaza liniile de cale ferata si face legatura intre…