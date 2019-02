Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul anului trecut, mai multe produse agroalimentare s-au scumpit, acestea nefiind in mod traditional mai scumpe in aceasta perioada, undele din ele ajungand la preturi mai mari cu 50%.

- REVOLTA… Peste 1.600 de taximetristi au protestat ieri, la Bucuresti, solicitand modificarea Legii taximetriei, astfel incat sa poata fi sanctionati cei care desfasoara fara autorizatie transport public de persoane si in special transport in regim taxi. „Dorim ca Guvernul Romaniei sa promoveze ordonanta…

- Ministerul de Finanțe intampina reale dificultați in a atrage imprumuturi de la bancile comerciale, iar senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca acest lucru creaza gauri la buget, iar pentru a le acoperi, Guvernul va impune noi taxe populației. Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea…

- La jumatatea mandatului si dupa o lunga perioada de 'shutdown', blocajul partial al administratiei federale americane, la sfârsitul careia a fost nevoit sa faca un pas înapoi în ceea ce priveste proiectul zidului sau la granita dintre SUA

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a urcat la 3,03%. Vineri, acesta a atins pragul de 3,11%, cel mai mare nivel din 3 decembrie 2018 (tot 3,11%) pana in prezent. Totodata,…

- Taxa pe lacomie a fost introdusa de la 1 ianuarie 2019 și va avea efecte negative pentru romanii care au sau vor lua credite de la banci, pentru ca dobanzile vor fi majorate. „In evaluarea impactului taxei de catre Banca Nationala a Romaniei se arata ca bancile vor intra pe pierderi semnificative…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca euro a ajuns la maximul istoric, dupa ce moneda a depasit, miercuri, pragul psihologic de 4,67 lei.Astfel, BNR a cotat un euro la 4,6722 lei.Dolarul american a fost cotat la 4,0803 lei, iar francul elvetian la 4,1614 lei.Euro a atins astfel maximul istoric, contatia…

- Vești proaste pentru pensionari la inceput de an! Chiar daca odata cu trecerea sarbatorilor, buzunarele romanilor sunt goale, iar ale pensionarilor cu atat mai mult, aceasta perioada aglomerata de la inceput de an, a decalat programul poștașilor, dar și plata pensiilor acordate prin intermediul Poștei…