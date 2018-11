Stiri pe aceeasi tema

- Miss Romania 2016 Ioana Filimon, in varsta de 27 de ani, a castigat concursul de frumusete Miss Global Model of the World, tinut in Antalya, in perioada 17-29 octombrie. Tanara timisoreanca a postat pe retelele sociale un mesaj pentru fani.

- Vesti deloc bune pentru fanele lui Vescan. Simpaticul artist urmeaza sa faca nunta, iar cea care l-a dat de gol este chiar colega sa, Mira. Cei doi au fost invitati la "Star Matinal" de la Antena Stars, unde au vorbit desprecariera si vietile lor personale.

- Inceputul saptamanii aduce temperaturi scazute in toate regiunile din țara, intrucat Romania a fost acoperita de valul de aer polar. De asemenea, sunt așteptate și ninsori, la peste 2.000 de metri altitudine.

- Ana Bogdan (80 WTA) a pierdut în primul tur al calificarilor de la Wuhan (China). Românca a fost eliminata de o sportiva aflata pe locul 120 WTA, Ying-Ying Duan (China), cu 3-6; 6-3; 6-2.

- Cozmin Gusa a anuntat ca are vesti proaste pentru telespectatorii Realitatea TV. „Legat de dezvaluirile pe care le face, legat de felul in care practic lucram pentru Romania, as vrea sa dau o veste neplacuta telespectatorilor Realitatea TV. De vreo doua zile ma gandesc daca sa vorbesc sau nu despre…

- SCUMPIRI… Lovitura grea pentru zeci de mii de vasluieni care in sezonul rece se incalzesc cu ajutorul sobelor. Romsilva a anuntat ca incepand din aceasta iarna pretul unui metru cub de lemne va fi cu aproximativ 10% mai mare fata de anul trecut. Astfel, pretul lemnului de foc pentru populatie s-a scumpit…