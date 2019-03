Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,10%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri cu 0,02 puncte procentuale fata de valoarea de joi, pana la 3,28% pe an, de la 3,26%, potrivit datelor publicate

- ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de 10 banci selectate de Banca Nationala a Rom

- ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a urcat de la 3,19% la 3,25%, Joi, indicele a crescut la 3,28%, cel mai mare nivel din 2 noiembrie 2018, cand a fost 3,29%. Totodata, indicele…

- ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a scazut dela 3,17% la 3,14%. Marti, indicele a urcat la 3,19%, cel mai mare nivel din 26 noiembrie 2018, cand a fost 3,20%. Totodata, indicele ROBOR…

- CURS BNR 5 FEBRUARIE 2019. Euro a scazut puternic, de la 4,75 lei la 4,74 lei, a anuntat BNR. Pe 25 ianuarie, euro a atins cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,7648 lei/euro. Moneda europeana a inceput sa creasca dupa Craciun. Pe 24 decembrie, euro a scazut la cea mai mica valoare…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,09%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei l...

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a urcat la 3,03%. Vineri, acesta a atins pragul de 3,11%, cel mai mare nivel din 3 decembrie 2018 (tot 3,11%) pana in prezent. Totodata,…