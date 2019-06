Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa fie capricioasa in aceste zile. Meteorologii anunța instabilitate atmosferica accentuata in aproape toata țara, atenționarea fiind valabila pana miercuri, la ora 23:00.

- Aflat in spatele gratiilor, fostul lider al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a fost obligat sa semneze un document extrem de important.Astfel, fostul șef social-democrat a fost nevoit sa completeze... Citește AICI ce document a fost OBLIGAT sa semneze Liviu Dragnea din spatele…

- Liviu Dragnea a mai primit o veste devastatoare la cateva saptamani distanța de la reținerea sa intr-un dosar de trafic de influența. Fostul lider PSD a aflat informația din spatele gratiilor.

- Liviu Dragnea este puternic, demn si isi duce mai departe crucea. Asta i-a spus Liviu Dragnea lui Codrin Stefanescu la telefon, cand l-a sunat pe The post Liviu Dragnea l-a sunat pe Codrin Stefanescu din inchisoare. Mesajul fostului lider PSD din spatele gratiilor appeared first on Renasterea banateana…

- Irina, iubita lui Liviu Dragnea, a avut o prima reactie dupa ce iubitul ei a fost condamnat la inchisoare. Liviu Dragnea a ajuns, luni, in spatele gratiilor, dupa ce a primit o pedeapsa de 3 ani si sase luni de inchisoare.

- Liviu Dragnea și-a petrecut prima noapte in spatele gratiilor și se afla in continuare in carantina pentru inca 21 zile. Dupa aceasta perioada, se va alege regimul de detenție pentru Liviu Dragnea, inchis, deschis sau semideschis.

- Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu arunca „bomba” din spatele gratiilor! Vintu susține joi, intr-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea a trecut prin Parlament nu doar cea mai „șmechera” amnistie care s-a dat vreodata, ci a facut și un zid de neinvins pentru „toți manuitorii de bani din bugetul statului”.…

- Procurorii au depus, miercuri, la instanta suprema doua cereri de devansare a termenelor stabilite de completurile de cinci judecatori in cazul celor doi. Asta inseamna ca DNA vrea judecarea lor mai repede de 20 mai, respectiv 11 iunie. In solicitarile depuse la Inalta Curte, Directia Nationala Anticoruptie…