- Anamaria Prodan isi iubeste mama din toata inima si ii vrea doar binele. Impresara este in stare de orice penru cea care i-a dat viata si tocmai de aceea a luat una dintre cele mai importante decizii din viata sa.

- Noi detalii au aparut despre starea de sanatate a Ionelei Prodan. Vestile din pacate sunt extrem de proaste si triste pentru intreaga familie a cantaretei de muzica populara. Cantareata a fost diagnosticata cu cancer la pancreas in stadiu terminal. Aceasta se afla intre viata si moarte. O asistenta…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Indragita cantareata de muzica populara a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti, fiind diagnosticata cu o boala de pancreas, neraspunzand la tratament. Ionela Prodan a fost de mai multe ori internata in spital, in ultima perioada.

- Vesti de ultim moment pentru bugetari! Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni, 12 martie, legea prin care Vinerea Mare devine zi libera. Seful statului a semnat decretul pentru modificarea Codului Muncii, astfel ca angajatii din sistemul bugetar vor avea o mini-vacanta de 4 zile cu ocazia Pastelui.Citeste…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara...

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata. Ionela Prodan este internata in spital de mai bine de o saptamana. Cu toate ca familia artistei de 70 de ani a explicat…

