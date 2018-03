Stiri pe aceeasi tema

- Nu scapam de vremea rea! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o informare de vreme deosebit de rece, precipitatii in general moderate cantitativ si polei, valabila in perioada 21 martie, ora 15:00 – 22 martie, ora 10:00. In intervalul mentionat vremea se va mentine deosebit de rece, cu…

- Zece judete din sudul tarii se afla, miercuri dimineata, sub avertizare cod galben de polei si ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Astfel, pana la ora 10.00 este in vigoare o avertizare cod galben pentru judetele Ialomita, Prahova, Braila, Dambovita, Buzau, Ilfov, Galati…

- Nu scapam de vremea rea! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o noua informare de vreme deosebit de rece, precipitații in general moderate cantitativ si polei, valabila in perioada 20 martie, ora 15:00 – 22 martie, ora 10:00. In intervalul menționat vremea se va menține deosebit de rece,…

- Administratia Nationala de Meteorologie actualizeaza informarea de vreme rea. De marti, ora 15 pana joi, ora 10.00, va fi in continuare vreme deosebit de rece, precipitații in general moderate cantitativ, polei. In intervalul menționat vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute,…

- Nici urma de vesti bune despre vremea din intervalul imediat urmator. Primavara pare mai departe ca oricand, chiar daca ne apropiem de sfarsitul lunii martie. O informare transmisa marti dupa-amiaza de Administratia Nationala de Meteorologie chiar in jurul orei la care a intrat in vigoare, si anume…

- Nu scapam de vremea rea! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o noua informare de vreme deosebit de rece, precipitații în general moderate cantitativ si polei, valabila în perioada 20 martie, ora 15:00 – 22 martie, ora 10:00.

- Vreme extrema in urmatoarea perioada: polei, ninsoare, intensificari ale vantului si frig patrunzator. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat codul galben de vreme rea pentru 18 judete si municipiul Bucuresti, printre care si Ialomita.

- Polei, ninsoare, intensificari ale vantului si vreme deosebit de rece in urmatoarea perioada. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualziat codul galben de vreme rea pentru 18 judete, printre care si Calarasi.

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, in cursul zilei de luni, informarea meteo emisa anterior, suprapunandu-i, in ceea ce privește 19 județe și municipiul București, și o atenționare cod galben.

- Edilul Capitalei ar putea anunta din nou inchiderea scolilor, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo de ger, lapovita, ninsori si polei, valabila in toata tara, pana marti, la ora 21.00.

- Vremea continua sa se raceasca, in urmatoarele zile. Sunt asteptate si perioade de lapovita si ninsori, dar si conditii de polei. Cel putin pana marti seara, transmite Administratia Nationala de Meteorologie. In informarea meteorologica, valabila pana marti, 20 martie, ora 21.00, ANM precizeaza ca temporar…

- Vremea va continua sa fie rece in Capitala, in primele trei zile ale acestei saptamani, temperatura minima va fi de minus 4 grade, precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista, iar vantul va atinge viteze de pana la 45 km/ora, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, emise de Administratia…

- Vremea de iarna continua in urmatoarele zile. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat avertizarea de cod galben de vreme rea pentru toata tara. De luni dimineata, de la ora 06.00 si pana marti, 20 martie, ora 23.00, se anunta lapovita, ninsori, polei si vreme deosebit de rece.

- Luni dimineata, de la ora 6.00, va intra in vigoare o noua informare meteo, care va fi valabila pana pe 20 martie la ora 21.00.In toata tara vor fi precipitatii in general moderate cantitativ, mai ales sub forma lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece.Duminica pana la ora 23.00, este in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat, valabila de joi, de la ora 23.00 si pana duminica, 4 martie, la ora 10.00.Meteorologii avertizeaza ca, temporar, vor fi precipitații…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana duminica dimineata. Cele doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de ger persistent vor fi valabile doar pana astazi, la ora 11:00.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat, valabila de joi, de la ora 23.00 si pana duminica, 4 martie, la ora 10.00.

- Miercuri seara, la ora 23, au expirat codurile de ninsori și viscol, dar a ramas în vigoare și chiar a fost prelungita avertizarea de ger cumplit. Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, miercuri, informarile meteo, valabile pentru mai multe județe din țara. Potrivit ANM, valul…

- Poreclit de tabloidele britanice, frontul de aer polar originar din Siberia a provocat temperaturi scazute in Europa, in timp ce in zona arctica se inregistreaza o perioada neobisnuita de calda. Cea mai scazuta temperatura in Europa a fost inregistrata la Dolina Campoluzz, in nordul Italiei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si vant puternic, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala, relateaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la finele saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara. Astfel, in weekend se vor inregistra valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala se va ajunge…

- Incepand cu orele urmatoare, schimbarile vremii se vor face din nou vazute in peisaj. Din acest motiv, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au transmis o infomare meteo. Mesajul meteorologilor intra in vigoare de luni seara, de la ora 22 si se mentine valabil pana miercuri dimineata,…

- Peste 1.600 de pompieri cu peste 900 mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor publice locale, in zonele aflate sub incidenta atentionarii de Cod Galben de ninsori pentru 21 de judete, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Cod galben de ninsori, in perioada 13-15 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti, 13 februarie, o informare meteo de vreme rea, vant puternic și ninosri abundente, in 12 județe. Astfel, in perioada 13 februarie, ora 20.00 – 15 februarie, ora 15.00, se vor semnala precipitații…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, atentionare cod galben de vant in cinci judete din tara. In unele zone ninge, iar zapada asternuta va fi viscolita. Sunt sub atentionare cod galben de vant judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Constanta. …

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vant puternic, valabila pe parcursul zilei de miercuri, la nivelul intregii tari, insa cu preponderenta in sudul Banatului si in zona montana inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura. Potrivit meteorologilor, miercuri pana…

- O informare meteo emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a intrat in vigoare sambata seara si este valabila pana duminica la ora 20.00, fenomenele vizate fiind ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru. In sudul tarii, vantul bate…

- Nu scapam de iarna! Vremea se schimba radical la inceputul lunii februarie cand sunt prognozate ploi, lapovite si ninsori consistente, iar frigul se intaleaza in toate regiunile. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pana pe 11 februarie, estimarea fiind realizata folosind…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o atenționare de lapovița, ninsoare și viscol in multe zone ale țarii. In intervalul 21 ianuarie, ora 16 – 22 ianuarie, ora 22, precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari. Read More...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare, fiind vizate ninsori insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures si Transilvania, iar pentru Moldova sunt anuntate precipitatii mixte, ghetus si polei.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila de vineri seara pana duminica dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 8:00, in zonele montane va ninge,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari, informeaza...

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți, o avertizare cod galben, valabila pana miercuri,17 ianuarie, la ora 20.00, care vizeaza și județul Brașov. Regiunile vizate sunt sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei. Ninsorile vor fi insemnate cantitativ și local se…

- Iarna pare decisa sa isi intre in drepturi in cateva zone din tara, care, incepand cu aceasta dupa-amiaza, se vor afla sub COD GALBEN de ninsori si vant. In prima faza, insa, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie transmit o actualizare a informarii meteo emise recent, anuntand ca…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare Cod Galben de ninsori, lapovita si ploaie, polei si vant puternic, valabila pana miercuri seara. Potrivit meteorologilor, va continua sa ninga si in noaptea de miercuri spre joi. In intervalul 16 ianuarie, ora 12.00 – 17 ianuarie, ora 20.00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte valabila la nivelul intregii țari. Atenționarea este valabila incepand de astazi de la ora 20.00 pana miercuri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de ninsori, lapovita, ploi si vant puternic in intreaga tara, valabila pana miercuri seara. Potrivit meteorologilor, intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 20:00 va debuta in ...

- Meteorologii avertizeaza ca, de luni seara pana miercuri seara, in tara vor fi ninsori, lapovita si ploi, iar in unele zone se va forma polei. In noaptea de luni spre marti vremea se va mentine geroasa in nordul, nord-estul si centrul tarii. Potrivit informarii transmise de Administratia Nationala de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vant puternic si precipitații predominant sub forma de ninsoare valabila de vineri, 12 ianuarie, de la ora 22.00, pana duminica, 14 ianuarie, la ora 16.00. Vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice și la munte, iar…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vor fi intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta. In restul teritoriului vor fi precipitații mixte și se va forma polei.

- O alerta meteo de intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitatii mixte si polei a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie(ANM). Valabila pana pe 24 decembrie, ora 22.00, informarea vizeaza toate regiunile.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo privind apariția unor fenomene de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Read More...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o atenționare de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei in intervalul 23 decembrie, ora 02 – 24 decembrie, ora 22. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca de sambata, 23 decembrie, ora 2 pana duminica, 24 decembrie, ora 22 vor fi intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2.00 – 24…