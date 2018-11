Veşti proaste de la FMI. Estimările privind evoluţia economiei europene sunt în scădere Cererea interna, sprijinita de majorarea salariilor si reducerea somajului, ramane un factor solid al cresterii in randul economiilor europene. Totusi, acestea se confrunta cu tensiunile comerciale globale, cu cererea externa mai slaba si cu preturile mai ridicate la energie, se arata intr-un raport regional dedicat Europei si publicat joi de institutia financiara internationala.



FMI se asteapta la o expansiune a economiei europene de 2,3% in 2018, mai redusa fata de avansul de 2,8% inregistrat anul trecut, in timp ce in 2019 cresterea se va atenua la 1,9%. In mai, FMI previziona un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

