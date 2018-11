Vesti proaste de la BERD: A revizuit in scadere estimarea privind evolutia economiei romanesti in 2018

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat, joi, ca estimeaza o crestere de 4,2% pentru economia Romaniei, in acest an, comparativ cu anul trecut, cu 0,4 puncte procentuale mai putin decat prognoza din mai.



De asemenea, BERD si-a revizuit in jos estimarea privind evolutia economiei Romaniei pentru anul viitor cu 0,6 puncte procentuale, pana la 3,6%, conform raportului "Regional Economic Prospects in the EBRD Regions", publicat joi.



"Cresterea economiei Romaniei se va tempera treptat, de la 7,3% in 2017 la 4,2% in 2018 si 3,6% in 2019, fiind mult mai…