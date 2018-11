Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,39-, cel mai mare nivel din 6 august pana in prezent, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Totodata, indicele Robor la sase luni a ajuns la cel mai…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,30%, cel mai mare nivel din 24 august pana in prezent, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.Robor la trei luni este indicatorul…

- Inceputul saptamanii aduce temperaturi scazute in toate regiunile din țara, intrucat Romania a fost acoperita de valul de aer polar. De asemenea, sunt așteptate și ninsori, la peste 2.000 de metri altitudine.

- Ana Bogdan (80 WTA) a pierdut în primul tur al calificarilor de la Wuhan (China). Românca a fost eliminata de o sportiva aflata pe locul 120 WTA, Ying-Ying Duan (China), cu 3-6; 6-3; 6-2.

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,10%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie News.ro. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se…

- Cozmin Gusa a anuntat ca are vesti proaste pentru telespectatorii Realitatea TV. „Legat de dezvaluirile pe care le face, legat de felul in care practic lucram pentru Romania, as vrea sa dau o veste neplacuta telespectatorilor Realitatea TV. De vreo doua zile ma gandesc daca sa vorbesc sau nu despre…

- SCUMPIRI… Lovitura grea pentru zeci de mii de vasluieni care in sezonul rece se incalzesc cu ajutorul sobelor. Romsilva a anuntat ca incepand din aceasta iarna pretul unui metru cub de lemne va fi cu aproximativ 10% mai mare fata de anul trecut. Astfel, pretul lemnului de foc pentru populatie s-a scumpit…

- ROBOR. Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,18%, cel mai mic nivel din 29 iunie pana in prezent, potrivit datelor publicate...