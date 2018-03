Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). BNR a crescut, recent, pentru a doua oara in acest an, rata dobanzii de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza cresterii accelerate a inflatiei, cu efecte ample asupra mediului economic, in conditiile in care deficitul de cont curent si deficitul bugetar au crescut mai mult decat in tarile din regiune,…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR la trei luni de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, arata Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, citat de Agerpres. Potrivit documentului,…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat…

- Meteorologii de la AM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 19 martie - 1 aprilie.Astfel, în Transilvania, valorile termice vor fi în scadere pâna spre sfârșitul primei saptamâni și vor caracteriza o vreme deosebit de rece,…

- Administratorii de bloc risca amenzi usturatoare, cel puțin, asta arata un proiect de act normativ ce a fost inregistrat, recent, la Senat, pentru dezbatere. Este vorba despre o propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. In ianuarie, rata anuala a inflatiei a crescut la 4,32%, in crestere fata de decembrie, cand a fost 3,32%, si fata de…

- Pe de alta parte, pretul serviciilor a crescut cu 2,92% fata de luna februarie 2017. "Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 - februarie 2018) fata de precedentele 12 luni (martie 2016 - februarie 2017), calculata pe baza IPC, este 2,1%. Determinata pe baza IAPC, rata medie…

- Daca aveți credit imobiliar s-ar putea ca, in curand, sa primiți o veste buna din partea bancherilor. Dupa ce Senatul a votat plafonarea dobanzilor, directorii de banci se intalnesc pentru a discuta ce trebuie sa faca mai departe. In prezent, media dobanzilor la creditele ipotecare din Romania este…

- Deținatorii de domenii .ro vor plati in fiecare an o taxa de 6 euro fara TVA conform unei decizii luate de ICI, gestionarul departamentului RoTLD. Incepand cu data de 1 martie 2018, a intrat in vigoare schimbarea modului de plata a domeniilor .ro, astfel ca vei plati o taxa anuala de mentenanța. Tariful…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca probabil marti ii va trimite scrisoarea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, demers in urma caruia afirma saptamana trecuta ca se asteapta sa primeasca niste raspunsuri.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a facut public noul tarif de referinta pentru asigurarile auto obligatorii. 756 de lei este suma medie stabilita de autoritati pentru persoanele fizice, mai exact cu noua procente mai mare fata de cea de anul trecut.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost intrebat, miercuri, ce parere are despre proiectul privind plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, el precizand ca este adeptul pietei libere, in care statul sa nu intervina. ”Daţi-mi voie să nu mă pronunţ pe…

- Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a oferit informatii cu privire la factorii care au generat inflatia din a doua parte a anului trecut, dar si care au fost motivele cresterii preturilor.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru afirmatiile privind inflatia si arata ca raspunderea integrala pentru cresterea acesteia apartine guvernelor sustinute de PSD. "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, marti, daca nu este ingrijorat de cresterea inflatiei, el aratand ca ii va transmite o scrisoare pe aceasta tema guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care asteapta sa primeasca niste raspunsuri.

- Comisiile juridica, economica si de buget-finante din Senat a adoptat o serie de amendamente la legea plafonarii dobanzilor. Cu 17 voturi pentru, comisiile au admis amendamentele senatorului PNL Daniel Zamfir."Ma bucur foarte tare ca azi am intrat in Europa din punctul de vedere al plafonarii…

- Indicele ROBOR la trei luni a crescut marți la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017 incoace, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Luni, același indice a urcat la 2,08%. Indicele ROBOR la trei luni este cel in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- Economia România a consemnat un avans de 7% în anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar în ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a încetinit la 6,9% (serie bruta) de

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- Inflația va ajunge la 3,5% pentru acest an, iar pentru 2019 este prognozata sa atinga o cota de 3,1 , potrivit raportului asupra inflație prezentat de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara pentru acest an era de 3,2%, dar efectele a ceea ce s-a intamplat in 2017…

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…

- Scenariu socant facut de specialisti pentru romanii care au credite in lei. Dobanda cheie si ROBOR vor creste din luna in luna si vor ajunge la 5% anul acesta. Vesti proaste sunt si pentru cei care s-au imprumutat in euro. Moneda europeana va fi pana la sfarșitul anului 5 lei,…

- In sedinta din 7 februarie 2018 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele: Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25 la suta pe an de la 2,00 la suta pe an incepand cu data de 8 februarie 2018;Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis miercuri majorarea dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, potrivit unui comunicat al instituției. BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si…

- Banca centrala ar putea continua ciclul monetar post criza, inclusiv printr-o noua majorare a ratei de dobanda de referinta, pe fondul nivelului ridicat al inflatiei si nivelului redus al costurilor reale de finantare, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Intrebat daca scaderile de pe burse reprezinta un semnal al venirii crizei, Vasilescu a raspuns, la Digi24: „Intotdeauna o astfel de afirmatie este periculoasa pentru ca si Primul Razboi Mondial a inceput in zile senine, pietele internationale nu se asteptau sa inceapa razboiul. Si o criza poata sa…

- BNR va modifica probabil miercuri dobanda de politica monetara la 2,25%, ultima miscare de acest tip avand loc pe 8 ianuarie, cand institutia a majorat dobanda de la 1,75% la 2%, apreciaza analistii UniCredit. Tot in ianuarie, Banca Centrala a majorat rata dobanzii pentru facilitatea de…

- Cursul de schimb ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, Viorel Catarama, presedinte director general Elvila. "Aş vrea să fiţi conştienţi de faptul că în România…

- Romania a inregistrat o crestere puternica in activitatea de fuziuni si achizitii, cu o crestere cu 13% a volumului de tranzactii si cu 64% a valorii acestora. Cresterea economica din Polonia a avut ca rezultat o piata puternica a tranzactiilor, cu o crestere de 3% a volumului de tranzactii (288), se…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie, fata de luna anterioara, la valoarea de 41 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, potrivit unui comunicat al CFA Romania. Aceasta…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut la valoarea de 41 puncte, cea mai mica valoare din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, scaderea datorandu-se in special componentei de anticipatii a indicatorului. Astfel,…

- Ministrul educatiei, Liviu Pop a trimis deja corpul de control in unitatile de invatamant. "Exista suspiciuni ca anumite sporuri, in foarte putine unitati scolare, s-ar putea sa fie ilegale. Odata cu acordarea salariilor pentru luna ianuarie, cand s-au intocmit statele de plata aferente anului…

- La începutul acestui an marimea medie a pensiei În Republica Moldova este de 1.527 de lei, în crestere cu 275 lei, sau cu circa 20% fata de un an în urma, transmite mold-street.com Datele Casei Naționale de Asigurari Sociale (CNAS) din Moldova, arata ca în…

- Inflatia anuala s-a incadrat anul trecut in coridorul-tinta al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru prima data din 2013. Pentru acest an, banca centrala reitereaza ca principalele riscuri in privinta tintei de inflatie vin din directia cererii interne si nu exclude noi cresteri de dobanda, scrie…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei.Citeste si: Rares Bogdan taie in carne vie: Pe cine vede drept INVINGATOR dupa sedinta…

- Liviu Voinea, viceguvernator BNR, le-a declarat investitorilor francezi prezenti la conferinta Euromoney de la Viena ca BNR a inceput un nou ciclu de politica monetara mai stransa pentru a face fata inflatiei. In acest context el a spus ca BNR deja a semnalat clar ca vrea o volatilitate…

- Potrivit unui Act Normativ publicat recent in Monitorul Oficial, pensia minima garantata va creste la 640 de lei, marirea urmand a fi facuta de la 1 iulie si pana la 31 decembrie 2018. In momentul de fata pensia minima garantata este de 520 de lei, indiferent de data pensionarii. Cresterea este prezentata…

- Consumatorii de oua, unt, fructe, sau cei care utilizeaza frecvent transportul aerian au resimtit cel mai mult cresterea preturilor din anul trecut, potrivit datelor publicate vineri de catre Institutul National de Statistica. Ouale s-au scumpit cu peste 43%, transportul aerian cu aproape 24%, iar untul…

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a anuntat marti ca majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, incepand de miercuri.”Ca urmare a cresterii costului de achizitie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6365 lei/euro, in creștere cu 0,13% fața de ziua precedenta și dupa doua ședințe in care moneda națiobala s-a apreciat. Joi, banca centrală a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro. Leul a terminat anul 2017 la minimul istoric…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro, in a doua sedința din 2018, in scadere cu 0,23% fața de ziua precedenta. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs din istorie. Anterior, cel mai mare curs euro/leu fusese atins în…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a ajuns la cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…