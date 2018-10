Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru șoferi! Aceștia vor fi obligați sa plateasca RCA chiar daca nu folosesc mașina. Cei care au mașini inmatriculate funcționale sunt obligați sa incheie o asigurare de raspundere civila (polița RCA) chiar daca nu mai vor sa le conduca și le țin parcate in curte sau in garaj, au decis…

- Din 14 septembrie, in cazul lipsei rovinietei valabile, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se va prescrie in termen de patru luni de la data savarșirii faptei. In prezent, termenul de prescriere este de sase luni. Masura va fi introdusa de Legea nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea…

- Prețul asigurarilor RCA a scazut constant in ultima perioada in urma unor reglementari mai dure din partea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), astfel ca in primele trei luni ale acestui an prima medie a fost de 589 de lei, in scadere cu 19% comparativ cu perioada similara a anului trecut.…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, marți, ca instituția pe care o conduce nu are inca pregatita o taxa auto, deși aceasta ar fi trebuit sa fie gata la jumatatea acestui an. Potrivit ministrului, proiectul pentru o noua taxa de poluare va fi gata pana la sfarșitul acestui an."Nu…

- Legea care va bucura multi soferi a fost publicata in Monitorul Oficial, ultima etapa legislativa ce trebuia parcursa pentru a putea fi aplicata. Reglementarea va intra in vigoare oficial din 24 august.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei in care persoanele pot plati valoarea amenzilor la jumatate. Legea isi propune eficientizarea si facilitarea procesului de achitare a contraventiilor. „Prezenta lege reglementeaza masuri…

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat, joi, ca are in plan pe viitor scoatere accizei la carburant, argumentand ca nu este adeptul taxelor și impozitelor numeroase și ca "orice roman normal la cap ar trebui sa aibia pe agenda sa aceasta posibila masura".„Orice roman normal la cap,…

- Deputații PNL de Constanța Bogdan Huțuca și Robert Boroianu au inițiat un proiect de lege privind desființarea taxei de trecere pe podurile Fetești - Cernavoda și Giurgeni - Vadu Oii, considerand ca este vorba despre o dubla impunere, informeaza Mediafax.Potrivit celor doi deputați liberali,…