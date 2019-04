Vești pentru români! Ce se întâmplă cu pașaportul celor din diaspora O noua inițiativa legislativa, depusa la Parlament, spune ca romanii care au domiciliul in alta țara și nu mai au buletin sau carte de indentitate emisa de autoritațile romane se vor putea legitima cu pașaportul. La ora actuala, conform cifrelor oficiale, 672.000 de romani au domiciliul in straintate din care foarte mulți nu mai au … Articolul Vești pentru romani! Ce se intampla cu pașaportul celor din diaspora apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

