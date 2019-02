Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va continua sa incerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Londra, dupa o infrangere simbolica suferita de May in Parlament,…

- De ULTIMA ORA! Marea Britanie NU mai PARASEȘTE UE in martie. DECLARAȚII de ULTIMA ORA Președintele Camerei Comunelor din Parlamentul britanic, Andrea Leadsom, a declarat ca data la care Marea Britanie parasește UE ar putea fi amanata cu cateva saptamani. Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea…

- Membrii Camerei Comunelor pregatesc o motiune prin care sa amane procesul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar premierul Scotiei si alti lideri politici cer un nou referendum. Pana atunci, premierul Theresa May trebuie sa faca fata, miercuri, unei motiuni de cenzura depuse de opozitie.

- Romanii care traiesc in Marea Britanie, dar și ceilalți cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene nu vor mai fi nevoiți sa plateasca taxa de 65 de lire sterline, pentru a avea, in continuare, drept de ședere, dupa Brexit. Anunțul a fost facut chiar de premierul Theresa May.

- "Cred ca trebuie analizate doua aspecte care sunt importante si pentru UE, dar si pentru noi, in tara. In primul rand, Guvernul Marii Britanii trebuie sa isi clarifice pozitia, trebuie sa stim ce se va intampla in Marea Britanie in continuare. Nu s-au epuizat procedurile care pot duce intr-un final…

- Romanii care traiesc și muncesc in Marea Britanie ar putea sa aiba probleme in perioada urmatoare, in cazul in care țara va parasi Uniunea Europeana fara un acord, atrage atenția ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.