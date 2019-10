Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu se simte mult mai bine la aproape o luna de la operația grea pe care a suferit-o la colon și deja se pregatește pentru o noua prezentare de moda. Designerul s-a intors in Istanbul pentru a-și reface analizele care au ieșit foarte bine. Catalin Botezatu trebuia sa-si prezinte…

- Catalin Botezatu s-a reintors in Romania dupa ce a fost operat de cancer la colon in Turcia. Ulterior, designerul a mers la Paris pentru niște investigații de ultima ora, iar acum se afla in perioada de refacere. Catalin Botezatu a trecut prin momente grele, designerul fiind nevoit inclusiv sa faca…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificile, acesta fiind operat in strainatate. Catalin Botezatu a fost operat in Turcia. Designerul a trecut printr-o intervenție complicata, dar care i-a salvat viața. Pe contul sau de Instagram, creatorul de moda le-a oferit fanilor detalii despre…

- Catalin Botezatu a revenit in mediul virtual, dupa o absența de 20 de zile, timp in care s-a aflat in perioada de recuperare dupa operația suferita. Designerul le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de susținere. Catalin Botezatu este nevoit sa faca chimioterapie, dupa ce in luna iulie medicii i-au descoperit…

- Catalin Botezatu se afla in continuare internat in Turcia, acolo unde a trecut printr-o operație destul de dificila pentru inlaturarea unei tumori la colon de natura canceroasa. Catalin Botezatu a fost supus unei ședinșe de chimioterapie hipertermica intraperitoneala, iar acum se afla in perioada de…

- Catalin Botezatu a trecut printr-o perioada extrem de delicata. Celebrul designer a fost supus mai multor oeprații in ultima vreme, iar ultima dintre acestea a fost și cea dupa care s-a recuperat cel mai greu.

- Diego Maradona se afla in perioada de recuperare dupa ce in luna iulie a fost supus unei intervenții chirurgicale la genunchi. Fostul campion mondial are in continuare probleme de sanatate, s-a ingrașat foarte mult și a fost nevoit sa renune la funcția de antrenor al echipei Dorados de Sinaloa, din…

- Kamara are incredere ca Leon iși va reveni dupa toate cele șase intervenții, iar acum spune ca are speranțe ca Leon va fi un copil normal. DRAMA URIASA a lui KAMARA. Fiul sau se va trata in Turcia de o BOALA CRUNTA "Leon e bine, a facut și a treia intervenție. O sa plecam pe 23 la cea…