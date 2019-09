Vești NEPLĂCUTE de la INS - Salariul mediu a SCĂZUT în România In luna iulie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.091 lei, cu 36 lei (-0,7%) mai mic decat in luna precedenta, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.119 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 23 lei (-0,7%), informeaza INS. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (7144 lei), iar cele mai mici in fabricarea articolelor de imbracaminte (1823 lei), conform Mediafax. Citește și: Avertizari meteo de ULTIMA ORA - Cod… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

