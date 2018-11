Vești negative pentru economia României Prognoza privind cresterea economiei României în acest an a fost adusa de la 4,1 la 3,6%. În ceea ce privește deficitul bugetar din 2018, acesta a fost urcat la 3,3%, peste tinta de 3% din PIB asumata de România prin Tratatul de la Maastricht. Reamintim ca dorința guvernului italian de a majora deficitul bugetar pentru 2019 la 2,4%, care a creat o stare de încordare în sânul UE, vorbindu-se chiar de un Italexist. La rândul ei, BNR BNR a majorat tinta de inflatie pentru anul anul viitor cu 0,2 puncte procentuale, la 2,9%. Guvernatorul… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

