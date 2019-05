Vești MARI pentru români! Se caută PERSONAL Vești bune pentru mii de romani care vor sa activeze in acest domeniu! Un manager a facut o postare pe Facebook prin care a anunțat ca se vor face angajari. Acesta a spus ca viitorii angajați vor avea parte de multe beneficii cum ar fi dotari si angajați calificați pentru acest job. Citește AICI in ce DOMENIU se vor putea ANGAJA viitorii SALARIAȚI. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru mii de angajați care lucreaza in acest domeniu! Noua lege a turismului prevede indatoriri obligatorii ale agenților economici din domeniu, fața de turiștii care le calca pragul. Cetațenii romani, care lucreaza in acest domeniu și in caz contrar nu respecta ce prevede legea turismului…

- Vesti bune pentru romani. Valoarea tichetelor de masa ar putea sa creasca. Momentan lucrurile sunt doar la nivelul de discutii, dupa ce mai multi deputati au propus un proiect in acest sens.

- Președintele PSD Liviu Dragnea le-a mulțumit, pe Facebook, participanților la mitingul de vineri de la Craiova, despre care susține ca au fost in numar de 45.000. „Le-ați aratat tuturor adversarilor ca legatura dintre PSD și cetațenii romani nu poate fi taiata”, le-a transmis liderul social-democrat…

- Vești proaste pentru mii de romani! In luna martie a fost adoptata in Senat o propunere legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții care prevede noi reguli obligatorii la construcția și livrarea de locuințe.Potrivit documentului, nerespectarea…

- Vești bune pentru mii de romani! In Monitorul Oficial a fost publicat un ordin al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prin care mii de romani vor putea primi bani in plus pentru orele suplimentare de munca.Angajații vor putea beneficia de aceasta majorare de 75%, daca, printre altele nu…

- Uniunea Europeana numara in prezent aproximativ 43.000 de angajati, in timp ce Primaria Capitalei are peste 45.000, sustine, intr-o postare pe Facebook, Sorin Ionita, presedintele ExpertForum.

- Tudor Tim Ionescu, consilier general al Municipiului București, scrie, pe Facebook ca proprietara cațelușei a fost sancționata și a ințeles sa predea cațelușa. Kara este o cațelușa foarte iubitoare, dupa cum arata și video postat de catre Tudor Tim Ionescu. ”Ea este Kara, cațelușa…

- Este luna femeilor si perioada in care ne aratam recunostinta pentru colegele, prietenele si rudele noastre. Femeile reprezinta 52% din forța de munca a Romaniei, iar de 8 Martie exista un beneficiu extrasalarial special pentru ele.