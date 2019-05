Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii care primesc tichete de masa au acum la dispoziție și metoda plații mobile, pentru ca au aparut si astfel de oferte pe piața. „Tichetele de masa sunt cel mai utilizat beneficiu extra-salarial din Romania, iar utilizatorii cardurilor de masa ...

- Noi detalii in cazul romancei ucise in Cipru au ieșit la iveala. Prietena Liviei Florentina Bunea, posibila victima a criminalului in serie din Cipru, a dezvaluit ca poliția cipriota i-a asigurat pe cei apropiați ca romanca a plecat din țara, atunci cand i-a fost raportata dispariția, in 2016. Femeia…

- Vești bune pentru aproape 2 milioane de angajați din Romania, care primesc mai multe beneficii odata cu tichetele de masa in anul 2019. Mai mult de atat, valoarea acestora ar putea sa creasca in perioada imediat urmatoare, existand deja un proiect pe masa guvernanților. Tichetele de masa reprezinta…

- "Voucherele de vacanța sunt foarte importante pentru dezvoltarea industriei ospitalitații. Atenție, va rog! Prin Parlament am vazut o inițiativa legislativa puțin nastrușnica ce venea sa spuna ca pentru cele neutilizate sa fie obligat angajatorul sa plateasca numerar sau cu bonuri de masa. Cred ca…

- Catolici sau nu, credincioși sau nu, romanii care doresc sa participe de aproape la vizita Papei Francisc in București se pot inscrie, de azi, pe platforma online inscrieri.papalabucuresti.ro. Dupa inscriere, pelerinii selectați vor primi un bilet, cu un cod de bare, pe baza caruia vor avea acces in…

- Starea de sanatate a Andreei Balan s-a ameliorat, iar in perioada urmatoare urmeaza sa fie transferata din secția de terapie intensiva intr-un salon al spitalului in care se afla vedeta, susține Romania TV. De asemenea, se pare ca vedeta a stat de vorba cu membri familiei, dar și cu prietenii care…

- Chiar in aceste momente, in Romania se desfașoara olimpiada la limba rusa moderna, etapa județeana. Mai multe detalii aflați din articolul realizat de reporterul Sputnik Moldova, care a discutat cu inspectorul școlar pentru limbi moderne din Județul Vaslui, Alexandu Mița.

- Vești proaste pentru copiii din Romania. Este vorba despre majorarea alocațiilor. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la Legea bugetului de stat.