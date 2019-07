Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Sindicatului Renasterea de la Cariera Jilt Nord este dezamagit de raspunsurile date de Marius Budai, miercuri, la Targu-Jiu privind reducerea varstei de pensionare. Ion Popescu a ieșit la atac. Sindicalistul spune ca nu mai crede in promisiunile guvernanților, pe care ii face mincinoși. “Cum…

- Caștigatoarea primului sezon al unui cunoscut show de moda a facut-o cu ou și cu oțet pe o fosta concurenta, dupa ce aceasta a jignit-o in cadrul unei ediții. Silvia Oana Popescu din Targu Jiu i-a transmis public un mesaj acid Cristinei Dorobanțu, care s-a numarat printre participantele de la “Bravo,…

- Vicepreședintele ALDE Targu-Jiu, Marius Dumitrascu, a fost numit, la sfarsitul saptamanii trecute, secretar de stat. In plus, Marius Manescu, fostul șef al Oficiului Județean de Cadastru, a ajuns in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Ion Iordache nu stie deocamdata ce atributii…

- Lucrarile de amenajare exterioara a arenei ar fi trebuit sa fie gata, conform contractului incheiat de societatea care le realizeaza cu Compania Nationala de Investitii, pana pe data de 30 mai. Marcel Romanescu spune ca lucrarile de modernizare a stadionului ar mai putea dura cel putin o luna. In presa…

- Incendiul de la apartamentul de pe strada 1 Decembrie 1918 a fost stins cu un stingator. A ars tabloul electric. „Cauza probabila o reprezinta un cablu electric defect sau neizolat corespunzator” a declarat purtatorul de cuvant al ISU Gorj. Articolul A ars doar tabloul electric in urma incendiului de…

- In urma cu puțin timp o mașina s-a rasturnat in cartierul Dragoieni din Targu Jiu. Din primele date șoferul nu ar fi suferit leziuni. „A fost un eveniment rutier cu un auto implicat, rasturnat. Din primele date, șoferul nu ar fi suferit leziuni și ar fi tamponare”, a declarat purtatorul de cuvant al…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, va reveni, luni, la Targu Jiu, dupa vizita facuta in miez de noapte la Spitalul Județean, acum cateva saptamani. Ea va prezenta și concluziile Corpului de Control in urma verificarilor...

- Sefii judetului au alocat aproximativ patru milioane de lei in acest an pentru reabilitarea, dotarea si modernizarea Spitalului Judetean de Urgenta “Tudor Vladimirescu”. Cosmin Popescu a semnat, joi, 2 mai, contractul privind proiectarea reabilitarii termoenergetice a unitații spitalicești. Președintele…