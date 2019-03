Stiri pe aceeasi tema

- Un manager important a demisionat din startupul britanic de servicii financiare Revolut, ale carui carduri sunt folosite tot mai mult și in Romania, iar fondatorul afacerii, Nikolay Storonsky, a trebuit sa iasa cu explicații publice privind o serie de acuzații lansate in presa britanica.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, s-au aflat joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda.

- Premiera in Romania! Digi vine cu surprize mari pentru clienți. Sunt vizați mai ales cei care au grila postul Digi4K. Digi4K, primul post TV romanesc Ultra HD, aduce super-derby-ul El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona, in premiera in Romania la calitate 4K, sambata, 2 martie 2019, la ora 21:45.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteorologice.Pe sensul catre Sibiu al Autostrazii A1 Deva Sibiu, pe tronsonul kilometric…

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania a ajuns din nou peste media inregistrata la nivelul Uniunii Europene, dupa ce, in ultimele luni ale anului trecut, era situat sub valoarea acestui indicator, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene.

- Intortocheate-s caile asigurarilor auto, in Romania.Șoferul care iși schimba numarul de inmatriculare al mașinii, din diferite motive, poate primi amenda din partea polițiștilor, daca este tras pe dreapta, iar polița de asigurare RCA este incheiata pe numarul vechi al mașinii.

- "Uitați fraților ce autostrada avem, fraților! Romania anilor 2019, accident pe Valea Oltului. Toata lumea circula pe noua autostrada. Foarte frumos, așa peisaj sa tot ai. Stam aici de ore in șir. Au gasit romanii noștri autostrada, asta e autostrada secreta. N-o știe nimeni. N-avem nevoie de autostrazi,…

- Președintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a anunțat ca a votat proiectul de lege privind sistemul public de pensii din Romania. Noua formula ii avantajeaza pe cei peste cinci milioane de romani aflați in plata. ”Este o lege fundamentala și extrem de așteptata de peste 5 milioane de pensionari,…