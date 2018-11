Veşti foarte RELE pentru Guvern. E legat de PENSII şi SALARII Romanii sustin ca o duc foarte prost si ca maririle de pensii si salarii nu au crescut puterea de cumparare, scrie Stiripesurse.ro. Desi au mai multi bani fizic in buzunar, romanii sustin ca in fapt puterea de cumparare nu prea a crescut cam deloc si ca in general situatia sta mai prost ca anul trecut. La intrebarea daca ei considera ca traiesc mai bine ca anul trecut, 52% sustin ca mai rau ca anul trecut, in timp ce doar 40% sustin ca situatia ar fi mai buna. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

