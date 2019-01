Stiri pe aceeasi tema

- Somerii inregistrati in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Ilfov pot beneficia de prime de relocare in valoare de maximum 900 de lei, acordate pe o perioada de 36 de luni, in anumite conditii, informeaza AJOFM Ilfov intr-un comunicat.ALERTA! Sunt vizați toți…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov reaminteste ca somerii inregistrati in evidentele sale pot beneficia de prime de relocare. Astfel, persoanele inregistrate ca someri in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov care se incadreaza in munca, potrivit legii,…

- Peste 180 de locuri de munca sunt vacante in zona Suceava in aceasta perioada, potrivit AJOFM. Sunt la mare cautare: suflatori sticla la țeava, agenți servicii clienți vorbitori de limbi straine, lucratori in salubrizare sau șofer autocamion. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca se pot adresa…

- Subvenții lunare de 2.250 lei pentru angajatorii argeșeni care incadreaza in munca șomeri. Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri peste 45 ani sau parinți unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEETs primesc lunar, pe o perioada…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca aplica o serie de masuri active ce vizeaza integrarea pe piata muncii a somerilor si persoanelor in cautarea unui loc de munca. Printre masurile destinate cresterii sanselor de ocupare a somerilor se numara acordarea de subventii in vederea…

- Este vorba despre angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri peste 45 ani sau parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEETs. Acestia vor primi, lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste…

- Agentii economici aveau disponibile vineri 32.586 locuri de munca, la nivel national, cele mai multe fiind inregistrate in municipiul Bucuresti - 6.313, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de...

- Agentii economici ofera, luni, peste 35.760 de locuri de munca la nivel national, cele mai multe pentru muncitori necalificati, potrivit datelor publicate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (A...