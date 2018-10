Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat care este situația in privința subvențiilor care vor fi acordate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), incepand cu data de 16 octombrie.„Au incheiat controlul pe data de 1 octombrie, iar acum APIA poate sa dea subventiile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat un plan de masuri pentru combaterea pestei porcine, dupa ce Comisia Europeana a aprobat acordarea pentru Romania a 43 milioane de euro, informeaza news.ro. ”S-a stabilit un plan de actiuni pentru a putea face fata…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, la Guvern, ca Uniunea Europeana (UE) a alocat Romaniei 43 de milioane de euro, pentru investitii in dezinfectoare, laboratoare sanitar-veterinare si incineratoare. Premierul Viorica Dancila anuntase anterior ca acesti bani vor ajunge la crescatorii…

- In primul minut al zilei de 16 octombrie va incepe plata avansului din subvenții atat in sectorul vegetal cat și in cel agricol, un numar de 866.000 de fermieri depunand cererile unice de plata pentru subvenții, a declarat luni ministrul Agriculturii, Petre Daea.„Pe data de 16 minutul 1, in…

- Vești bune de la ministrul Agriculturii, in plin scandal al pestei porcine. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca in doua gospodarii din Olosig si Crestur, judetul Bihor, se face repopularea dupa stingerea focarelor de pesta porcina africana. "Nu ne oprim cu cresterea porcilor in gospodariile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca joi va merge la Comisia Europeana pentru a discuta concret despre despagubirile pentru pesta pesta porcina africana, astfel incat sa fie adusi banii la bugetul de stat. "Am fost ieri (luni n.r) la Consiliul de ministri la Viena. Am vorbit cu…

- P. Daea: Romania, productie record de grau si orz Ministrul Agriculturii, Petre Daea. Foto: Arhiva. România are, anul acesta, o productie record de grâu si orz, mai mare cu 200.000 de tone ca cea de anul trecut. Ministrul agriculturii a anuntat ca s-au…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti ca pesta porcina este un virus care „nu are nici antidot, nici vaccin, nu-l vede nimeni cum circula”, el precizand ca situatia focarelor din teritoriu va fi analizata in cursul zilei la o intalnire cu premierul Viorica Dancila.