- Surpriza de proporții in clasamentul mondial al celor mai poluate orașe. Potrivit datelor oficiale, peste 6,5 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza bolilor asociate poluarii, iar 25.000 dintre ei traiesc in Romania.

- Grupul Bancii Europene de Investitii (Grupul BEI), compus din Banca Europeana de Investitii (BEI) si filiala sa, Fondul European de Investitii (FEI), a acordat Romaniei in 2018 suma de 1,311 miliarde euro sub forma de imprumuturi, garantii, capitaluri proprii si operatiuni de micro-finantare, a anuntat…

- Grupul Renault are in plan investitii totale de 800 mil. euro in Romania in urmatorii trei ani, insa francezii conditioneaza suma totala de masurile concrete pe care Executivul de la Bucuresti le va...

- Aproximativ 5.000 de patroni si angajati din transporturi, membri ai Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), vor protesta, in 22 februarie, la nivel national dar si in Piata Victoriei din Bucuresti acuzand, o data in plus, transportul neautorizat practicat de persoane fizice. …

- Cristian Tamaș și Adrian Gheara iși extind start-up de securitate cibernetica la nivel internațional. Ținta lor : New York. Ei cauta acum angajati pentru birourile din Oradea, Bucuresti si New York. Dupa ce start-up lor TypingDNA a fost acceptat la ediția de iarna a acceleratorului…

- Ideea de a avea propria afacere reprezinta visul multor persoane. Iți faci programul așa cum vrei, nu ai un șef care sa te bata la cap intrucat nu ai realizat lucrurile așa cum trebuie și gestionezi totul așa cum consideri tu ca este mai bine.

- Transgaz obține o finanțare in valoare de 50 de milioane de euro pentru o noua conducta Banca Europeana de Investiții (BEI) acorda 50 de milioane de euro pentru finanțarea unei noi conducte, care va conecta resursele de gaze naturale ale Romaniei de la țarmul Marii Negre atat cu rețeaua naționala de…

- UniCredit Bank ofera credite cu garantie de 50% acordata de Fondul European de Investitii, prin care intreprinderile mici si mijlocii din Romania pot accesa o finantare fara alte garantii cu acoperire materiala si fara comision de garantie, conform unui comunicat al bancii, remis, miercuri, AGERPRES.